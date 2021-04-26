第93屆奧斯卡頒獎禮已圓滿結束，最佳女配角由73歲韓國實力派女星尹汝貞大熱勝出，尹汝貞憑住《農情家園》（Minari）已橫掃各大頒獎禮，今次奪得小金人可謂毫無懸念。

74歲美國女星格蘭高絲（Glenn Close），今屆以《絕望者之歌》（Hillbilly Elegy）入圍最佳女配角，最後仍輸給尹汝貞，已經是她第八度食白果。格蘭高絲從80年代開始，至今四度入圍奧斯卡女配角、四度角逐女主角，最後都沒能獲獎，打平彼得奧圖（Peter O’Toole）的紀錄。

格蘭高絲於1975年入行，演過不少經典影視作品，最為人熟識包括《101斑點狗》（101 Dalmatians）。格蘭高絲的影圈地位早已備受肯定，出道以來曾獲三座東尼獎，三奪艾美獎及三度揚威金球獎等等，但始終與奧斯卡獎項無緣，入圍八次均與小金人擦身而過，不過她仍表現大方，失獎後仍在頒獎禮上風騷起舞。

已故英國男星彼得奧圖生前獲奧斯卡最佳男主角獎八次提名，但從未獲獎，2003年終在第75屆奧斯卡上獲頒終身成就獎，格蘭高絲平了食白果紀錄，未知又會否獲終身成就獎作補償。

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