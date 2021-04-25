【爆相爆片】阿姐汪明荃在圈中地位超然人所共知，但原來連到甜品店嘆蛋糕，也可獲豁免排隊等位。《蘋果》讀者洪先生昨日透過「爆相爆片」，踢爆阿姐前日到尖沙嘴海港城的Lady M餐廳嘆蛋糕，疑似免排隊便直接獲得招待，引起正在排隊等候的食客不滿，該店經理更無奈表示：「佢係老闆啲friend。」

經理：係老闆啲friend

洪先生向《蘋果》透露，前日下午約5時，阿姐獲餐廳接待時，店外大約有十多人在排隊等候入座，洪先生表示：「我自己都排咗九個字（45分鐘），阿姐同個女人一齊到，本身我排喺後面，間中會望望舖入面，見到有兩個人離開，跟住放兩個人入去，初時以為佢哋（阿姐與朋友）排到頭位，點知聽到個男士搵經理嘈，哦咗四、五分鐘，大致係話排咗咁耐，點解佢（阿姐）可以就咁入去？最清楚聽到嗰句係經理答：『佢係老闆啲friend』，我自己本身都有幫襯過，知道冇得訂位，每次去都要排隊。」

至於當時其他食客是否發生鼓譟？洪先生指僅聽到有另一把男人聲說：「嘩！阿姐呀！」問到讀者當有人投訴時阿姐有何反應？洪先生淡言道：「神態自若。」而餐廳內的食客則沒有太大反應。其後，阿姐和同行的女性友人大約用餐一小時後離開，而讀者洪先生在阿姐離座前亦成功入座。《蘋果》致電到海港城的Lady M嘗試訂位，接線生回覆指不設訂位服務，只可以到場排隊等入座。

阿姐：我覺得冇乜嘢

翻查阿姐的Ig，阿姐前日在社交網分享上書法班的照片，相中阿姐的衣着與洪先生所影到的一模一樣，阿姐留言表示為錄影新節目去學書法，因之前受疫情影響而足足停課了四個星期，前日才正式復課，阿姐似乎是課前課後趁機約友人嘆蛋糕鬆一鬆。而阿姐昨晚到將軍澳拍攝節目時，表示當日到尖沙嘴購物時，同行友人忽然提議去食蛋糕，於是她致電給該餐廳老闆。不過，她強調當日來到餐廳外也有排過隊，與友人等了一段時間後，由侍應安排入座。她說：「我朋友話好想食餅，我打電話問個老闆，個老闆娘係我好朋友，我喺出面都等咗一陣，嗰度有兩條龍，一條係排隊入去食嘢，一條係攞餅嘅，我排喺另外條隊，等有位先嗌我哋入去，我覺得冇乜嘢。」