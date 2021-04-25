關心妍2009年與楊長智結婚，卻渴望了七年才成功懷孕，於2016年誕下女兒楊榮心（心心），做了媽咪的她專心湊女，見到老公對心心的愛，才令她體會到爸爸的偉大。不過關心妍自己在單親家庭長大，父親在她才六、七歲時拋妻棄女，直至20多年後再見，已是最後一面。

撰文：余燕儀

女兒是父親的前世情人，這句話套在關心妍身上，只有諷刺。關心妍日前接受《蘋果》專訪，道出她的遺憾：「我好細個，爸爸就離開咗屋企，其實20幾30年冇聯絡，再聯絡時（2014年），佢已經有病，好快就走咗。呢件係我一生人最難擺低嘅事，亦冇得去挽救。」

重遇在醫院

當年父母離婚，關心妍和哥哥跟媽咪移民，雙方沒有再聯絡，她坦言：「佢同媽咪離婚，當中可能好多原因，我哋只聽媽媽一面，爸爸嗰面未聽過，佢有冇第三、四者我唔知，因為冇聯絡，根本唔知佢去咗邊。對自己嚟講，有冇勇氣搵番佢？點樣相處番？呢樣我已經冇得諗。」人生如戲，關心妍在20多年後再見父親，是因為收到醫院的電話，她憶述：「我喺醫院見番佢，因為佢中風加心臟病，真係要搵親屬，成件事好似電視劇。」

去到醫院，關心妍見到陌生的父親，她直言感覺好矛盾：「其實好驚，咁耐冇見，見到佢好老，佢已經昏迷講唔到嘢。我即刻通知喺美國嘅哥哥返嚟，媽咪都冇見佢好多年，然後我哋同佢講原諒佢，同佢決志，其實都唔知佢聽唔聽到。我希望佢聽到，將來我哋可以天家再見，但一切都好遲，可以做嘅都好遲，嗰刻好似夢咁。我以為有一世時間可以再諗吓點行，但得番嘅回憶係咁少。見番佢嗰吓，其實係後悔，後悔愛得太遲，冇得再返轉頭。」直至臨終前，關父都沒有清醒，不能再見子女一面，關心妍表示：「佢一直係昏迷狀態，醫生話佢可能變植物人，我都有心理準備。如果佢變植物人，我會照顧佢，但係我冇諗過，醫生講完隔咗兩日佢就走，其實見番前後只係四日時間。」

父親走了七年，隨着時間的過去，關心妍亦釋懷了，自從女兒出世後，她在丈夫身上，看到他對女兒的愛，感受到父親的偉大。現在女兒已五歲，關家姐歸位重返樂壇，將自己對父親的恩怨情仇，憑歌寄意放在新歌三部曲上，請來黃偉文（Wyman）填詞，她說：「細個好渴望擁有嘅love，我覺得我嘅唔完全，喺老公對個女身上，我睇到原來係咁好，所以想唱父親呢個主題。明白自己長大過程，由於缺乏咗爸爸，好多嘢都扭曲咗。做完呢個新歌計劃之後，我走過呢段路，發覺可以行得過，我可以擺低，我可以原諒，希望同大家分享，所以做咗自療三部曲。」

唔寸仲好腍

而第一首派台歌《腍》，是 Wyman為關心妍度身訂做，她說：「可能呢幾年間相處，佢摸到我內心性格。大家唔會諗到呢個字喺我身上，大家可能覺得關心妍咪關家姐囉，好寸呀、好強悍，但我真實特質係咁腍，我收歌詞都震一震，每句都咁到肉。」當年要為事業衝刺時，關心妍卻去大肚生女，五年沒出新歌，但不擔心長江後浪推前浪，她坦言：「反而好珍惜𠵱家唱歌機會，做到幾多咪幾多，分享音樂。」

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