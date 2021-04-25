於2011年出道的韓國女團Brave Girls，出道多年一直人氣一般，瀕臨解散的她們，今年意外憑舊歌《Rollin’》鹹魚翻身，成為近期韓國最多人討論的人氣女團。早前Brave Girls演出節目《Tiki-taCAR》時，就分享上位後的心情。

出糧後想儲錢

Brave Girls的四位成員玟瑩、侑廷、恩智及裕那於節目中被問到出糧後想做甚麼時，玟瑩表示：「想好好休息，想和成員們一起開派對慶祝。」侑廷表示：「我大學畢業8年了，應該要盡快償還學費貸款。」玟瑩就表示：「我讀大學已經是10多年前的事了，現在還沒有還學費。」裕那坦言：「存摺內已經很久沒錢了，想儲起來看看那個數字。」

兼職維持生計

成員提到上位前的日子，玟瑩透露當時瞞住公司偷偷學跳舞及演出，裕那就去咖啡室兼職和唱歌來維持生計。恩智就曾經營網店，不過就失敗收場。另外，侑廷的生辰八字亦成為話題，被告知：「20年的大運都是今年來的。」另外，裕那分享了之前算命的經驗，指兩年前巫師曾表示：「看到某個影片，那個影片會出名的。」裕那表示：「現在回想起來，應該是指《Rollin’》的影片吧。」

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