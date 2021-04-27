蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
最Hit
要聞港聞
兩岸國際
娛樂
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

add名人時尚 | Kanye West穿過的Nike Air Yeezy 180萬美元成交創新紀錄

9小時前

饒舌天王Kanye West首對Nike Air Yeezy運動鞋，近日於蘇富比拍賣，這雙本來估計成交價將超過100萬美元（約780萬港元）的波鞋，最終以180萬美元（約1,404萬港元）成交，創造了歷史新高。是次拍賣，由收藏家及策展人Ryan Chang提供這雙Nike Air Yeezy運動鞋，超越了去年8月佳士得以61.5萬美元（約479萬港元）賣出的Nike Air Jordan 1，成為史上最昂貴的運動鞋。

這雙Kanye West曾在2008年格林美頒獎禮上穿過的初代Nike Air Yeezy，是與Mark Smith為Nike共同設計的原型，也是Nike首度與非運動員的合作。運動鞋附有一個木製鞋盒，鞋盒上飾有由Mark Smith設計的鐳射雕刻花紋。

Kanye West和Nike在 2009年合作推出限量版Air Yeezy 1，及後於2012年推出Air Yeezy 2，但雙方於2013年結束合作關係，Kanye West在2014年轉投adidas懷抱，Nike Air Yeezy從此成為了歷史，而adidas Yeezy運動鞋系列在去年的銷售額近17億美元。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多立即下載體驗

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購海外訂購按此

娛聞樂陪你走遍全球追星，即Like「娛果」FB 專頁！
BannerBanner