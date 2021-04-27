饒舌天王Kanye West首對Nike Air Yeezy運動鞋，近日於蘇富比拍賣，這雙本來估計成交價將超過100萬美元（約780萬港元）的波鞋，最終以180萬美元（約1,404萬港元）成交，創造了歷史新高。是次拍賣，由收藏家及策展人Ryan Chang提供這雙Nike Air Yeezy運動鞋，超越了去年8月佳士得以61.5萬美元（約479萬港元）賣出的Nike Air Jordan 1，成為史上最昂貴的運動鞋。

這雙Kanye West曾在2008年格林美頒獎禮上穿過的初代Nike Air Yeezy，是與Mark Smith為Nike共同設計的原型，也是Nike首度與非運動員的合作。運動鞋附有一個木製鞋盒，鞋盒上飾有由Mark Smith設計的鐳射雕刻花紋。

Kanye West和Nike在 2009年合作推出限量版Air Yeezy 1，及後於2012年推出Air Yeezy 2，但雙方於2013年結束合作關係，Kanye West在2014年轉投adidas懷抱，Nike Air Yeezy從此成為了歷史，而adidas Yeezy運動鞋系列在去年的銷售額近17億美元。

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