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韓國SBS人氣綜藝節目《Running Man》（RM）去年7月開播十周年，今年播出第11個年頭的《RM》即搞搞新意思，當中更換了成員的簡介。不過今日《RM》方面卻傳出壞消息，35歲元祖成員李光洙宣佈因去年事故受傷，將於5月24日進行最後一集的錄製，之後將退出節目。

發表聲明

李光洙所屬事務所今日發表聲明：「李光洙去年因事故而受傷，正在進行康復治療，但拍攝時要維持最佳狀態有困難的部份。經過和成員們、製作團隊等人長時間的討論，決定重新調整身心。因為在《RM》11年的時間裏屬同甘共苦的節目，所以決定退出並不容易，但是為了以後的活動中展現更好的面貌，需要調整的時間。真心感謝一直以來通過《RM》給予李光洙的關心和喜愛的fans，李光洙將以健康明朗的面貌向大家問好。」

專注演戲

光洙去年2月曾發生車禍，導致右腳踝骨折，估計他的傷患未完全康復，而據了解他未來將專注在演戲方面。而不少網民及fans得知光洙退出後大感晴天霹靂，並認為繼之前Gary退出後、「炒魷魚」風波、以及加入兩位新成員全昭旻及楊世燦後，《RM》已大不如前。隨着《RM》退出，節目將由8人姿態變成7人。

艱難決定

而《RM》方面今日表示：「成員們和製作組就退出節目一事，進行了討論，決定尊重李光洙的退出意願。光洙去年交通事故後，雖然腿部的恢復不是最好的狀態，但是出於對節目的熱愛和責任感，同時兼顧接受治療和拍攝，但是即使李光洙努力了，要同時進行是很難的事情。雖然很可惜，但李光洙做出了艱難的決定，希望大家給予溫暖的應援和鼓勵，《RM》的成員和製作組也會為李光洙加油。」據悉光洙最後一集《RM》將於6月中旬播出，目前仍未決定會否加入新成員。

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