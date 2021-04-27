前組合Face To Face成員吳少芳（Jodi）本月12日，因不敵癌魔與世長辭，終年54歲。90年代出道，一度是力捧對象的Jodi，因為1992年一場嚴重車禍改變一生，由於車禍導致四肢癱瘓，Jodi多年來一直過着輪椅生活，起居飲食都要由家人照顧，惟性格樂觀堅強的她，不但沒有任何埋怨，還透過自身經歷到不同地方分享，希望勉勵遇上挫折的人，可惜早年再被癌魔纏身，身體狀況變差，最終離世。

Jodi家人今日於灣仔循道衛理聯合教會國際禮拜堂的一樓聖堂，為她舉行安息禮，與Jodi識於微時，於Jodi離世翌日在IG寫下千字文悼念故友，又以最勇猛戰士形容Jodi的鄭秀文（Sammi），今日下午1時45分現身禮拜堂，戴上黑色口罩的她，同時穿上全身黑色素服，到場後Sammi先禮貌地停步讓傳媒拍照，其後未有受訪便進入聖堂。

當年與Jodi曾參加英文歌唱比賽的陳啟泰與李志剛也先後抵達，與Jodi十分老友的李志剛神情哀傷，他今日更刻意穿上2014年跟Jodi一同參與《十大一世‧愛》音樂會的大會T恤，懷念老友。當年發掘Jodi組成Face To Face的李進則獨自到場，Jodi生前曾在訪問中表示，當年發生意外後，全靠李進協助她處理保險金事宜，才令她生活得到保障，指李進是她的大恩人。

好友倫永亮、歐信希等亦有前來送別Jodi，Jodi靈柩在工作人員安排下，於下午1時半運抵聖堂，安息禮於下午2時正開始。儀式進行一個多小時，工作人員先將Jodi父親送給愛女的花牌放上靈車，上面寫上「愛女少芳 永光照之 睡主懷中 愛你的父親痛輓」。儀式完畢後，靈柩隨即奉移至哥連臣角火葬場進行火化，陳啟泰與李志剛登上旅遊巴送Jodi最後一程，雙眼通紅的Sammi離開時，被問到心情平復未？她報以微笑未有回答便匆匆登上七人車。

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