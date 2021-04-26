韓國女團AOA的27歲前成員珉娥，去年7月在網上控訴10年以來一直遭隊長智珉欺凌，飽受抑鬱症及恐慌症困擾的她更先後三度自殘，令fans十分擔憂其情況。珉娥經過治療後情況有好轉，又曾復工為雜誌拍性感照，不過昨晚深夜她卻再度情緒失控，再次上載自殘照，令一眾fans大感擔憂。

凌晨刪血照

珉娥於香港時間昨晚11時許上載一場血淋淋的照片，她留言：「骯髒又傷心了，我厭倦了你，自殺騷？ 我說過這是為了獲得同情心的舉動，給我一點同情心，你想去精神病醫院看看？我在那已經一年多，我為甚麼瘋了，你們還以為我活過嗎？天天踐踏我撕裂我，我活得那麼努力，活得很愚蠢。」不少fans都留言為她打氣，又表示：「我們愛你」、「不要這樣做」、「有冇人救她」等留言。到今日凌晨約12時40分左右，珉娥將血淋淋照刪除。

同護士吵架

而珉娥之前曾在IG透露自己與精神科護士吵架，以及對護士的態度不滿的內容，她表示8個月前，她多次打電話給精神科的護士，她自言該名護士欺負自己，對她的態度很有問題，又質問：「精神科護士還那麼對待抑鬱症嚴重的患者？如果被年紀還小的人欺負，心情會怎麼樣呢？我是想接受治療才去的。 」

24小時求助熱線︰

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線︰23892222

撒瑪利亞會熱線(多種語言)︰28960000

生命熱線︰23820000

東華三院芷若園熱線︰18281

社會福利署熱線︰23432255

醫院管理局精神健康專線(24小時精神健康熱線諮詢服務)：24667350

明愛向晴熱線：18288

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