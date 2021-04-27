大陸中宣部早前下令媒體取消奧斯卡直播並要低調報道，第93屆奧斯卡昨日圓滿落幕，趙婷憑電影《浪跡天地》（Nomadland）成為首位華裔女導演勇奪最佳導演獎，她在台上發言：「我總想起小時候和父親一起背詩，最喜歡的一句是『人之初，性本善』，讓我在世界各地遇到各色各樣的人時，總會尋找他們美好的一面。」而電影《浪跡天地》更橫掃多項大獎。

一向小粉紅應該搶先「韜光」，之不過奧斯卡頒獎禮後，大陸各大官媒及地方媒體卻看不到「趙婷」得獎的消息，變得政治化，只有微信公眾帳號和微博大V私人帳號內，可以看到「趙婷」兩隻字，大陸網民更發現：「以為要上熱門搜尋，結果直接全微博查無此人及作品。以至於一些媒體不得不用《有靠之天》來替代。真是甚麼奇怪場面都讓我們見過了。」

恭喜「那個女孩」

凡事「你有張良計，我有過牆梯」，不少大陸網民留言時，改用「北影學子」、「奧撕卡」、「《有靠之天》」、「那個女孩」來取締「趙婷」名字及戲名，並恭喜她獲獎，有網民留言：「睡覺之前，還是要再一次恭喜那個女孩《有靠之天》。」更有網民寫道：「看到一個媒體，把奧斯卡這個片名寫成《有靠之天》。唉！這天哪有甚麼可靠的！我倒是想起和一個信基督教的編劇聊天，她說創作都靠神的啟示。我說不是應該靠天賦和努力呀？」

另有網民稱電影《浪跡天地》根本沒談及政治敏感題材，不明白為何被刪post，「笑死，《有靠之天》、《浪跡天地》一部無關本國的電影竟然可以讓當局怕成這樣，女士厲害」、「《有靠之天》這件事也太魔幻了吧？一大早看到的相關微信文章全被刪了，一頭霧水，搜尋後才知道怎麼回事，連一個暴露美帝人民水深火熱的片都割」、「今天見證了大量的nomadland的『和諧字』，包括《無1之地》、《有靠之天》、《浪迹天涯》等，手持意識形態論『法西斯』的審查者，是社會主義文化、社會主義文藝事業建設路上最大的障礙。這種現實主義回歸必將導致長期的文藝凋敝（衰敗）」。

亦有網民稱若拍大陸下層百姓隨時上映無期：「昨日一個『北影學子』憑借《有靠之天》獲得奧撕卡導演和故事片獎，是繼李安之後第二位華人（亞裔第一位女性）。雖然媒體集體沉默，但仍然是件值得慶賀的事。有人說這片子拍的美國下層百姓的生活（屬於美國負能量電影 ），關我們什麼事?這就對了!如果拍的我們，恐拍連上映的機會都木（沒）有了。」

恐漫威《永恆族》映期受阻

趙婷早前贏得第78屆金球獎戲劇組最佳電影及最佳導演獎，成首位華人女性奪得金球獎最佳導演獎，當時被大陸官媒以「中國的驕傲」、「華人之光」等來形容，不過獲獎後2日，被網民翻出她於2013年接受紐約傳媒訪問時，曾說「當我年輕時在中國生活，到處都是謊言。你會覺得自己永遠都不能逃離。我有很多青少年時期收到的資訊都不是真實的。」頓時被指是「辱華導演」表示要封殺她，大陸電影網站紛紛取消上映《浪跡天地》。

在《浪跡天地》入圍奧斯卡時，趙婷疑被「全網封殺」！中國最早翻譯片名是《無依之地》，由於這片疑被禁，有人要提的話，只好把這片變成《有靠之天》，完全就是把原本的片名相反的感覺。而且外界亦相當擔心迪士尼新片《永恆族》（The Eternals），接下來迪士尼如何進行公關，避免龐大投資的Marvel大作，在中國上映受阻。其實趙婷一向是漫畫fans，漫威總裁Kevin Feige曾稱《永恆族》選擇趙婷做導演是因為欣賞她的遠見，而Marvel大作《永恆族》導演趙婷早前亦曾表示Marvel冒很大風險拍這部電影，對《永恆族》有很高的期望。未知趙婷今次可否靠名氣跨越這個難關呢！？

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