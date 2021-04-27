林家棟、古天樂、吳鎮宇與梁家輝等主演的《金錢帝國：追虎擒龍》將於周四（29日）上映，今次家棟跟古仔再結片緣，片中家棟邀請古仔加入直接由港督任命的反貪機構「廉政公署」，挑戰貪污警察吳鎮宇（徐樂）與稱霸黑道的梁家輝（跛豪）。家棟日前接受訪問，提到與古仔合作的點滴，由於劇本剛陽味重，二人刻意加插陰柔「hehe情」，家棟笑說：「梁家輝同鎮宇哥哥嗰邊係硬線嚟，我哋點好呢？傾吓傾吓就問導演不如情侶玩法得唔得呀？有場戲同古仔say hi時，陰柔嘅眼神就好似情侶咁，但大家純粹係玩啫，我哋慢慢建立咁樣嘅默契出嚟。」

家棟又大爆主動向導演王晶要求感情線，他說：「我同晶哥講成日都好dry喎，可唔可以畀啲感情線？佢就問我『晶女郎你要唔要呀？』今次有個新嘅晶女郎，係叫常鈺詞，好彩對方係玩得嘅，我同古仔拍攝過程又爆肚，又扯佢頭髮，大家互動多啲，又睇得過癮，個個喺度笑，因為我哋諗住陽剛味濃，想要返啲喜劇位，拍得輕鬆同生活化。」

家棟飾演的是最早期成立ICAC的人，估不到也動作連場，他說：「嗰時成百幾個臨時演員追住我哋嚟打。導演好想呈現走唔甩嘅情節，營造困獸鬥感覺，伍允龍係武術指導，佢當然輕鬆。有一場要我一腳踢落武術演員個頭，跟住佢仲要撞爆玻璃，排咗一晚，拍攝場地類似工地，叫我撞玻璃反而唔怕呀！係對方撞玻璃，最大壓力係怕玻璃鎅傷頸，呢一場係自己最大壓力同辛苦嘅，反而文戲就OK。」

提到電影集合多位影帝級人馬，家棟直言這組合的合作開心之餘，碰到鄭則仕（Kent哥）更勾起不少舊回憶。家棟說：「一見到Kent哥就問『阿嫂點呀？』，因為佢太太Amy（林燕明）係我同期訓練班同班同學；見到鎮宇就諗起劇集《笑傲在明天》，當時喺澳洲拍，我要打佢；古仔同家輝哥哥之前合作過，幾代嘅人都喺度，感覺好得意。」

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