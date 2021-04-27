時尚品牌轉換創意總監已經不是新鮮事，上周才有法國男裝品牌Berluti的創意總監Kris Van Assche宣佈離職消息，近日Kenzo的創意總監Felipe Oliveira Baptista亦傳出即將離職。

去年經歷了創辦人高田賢三（Kenzo Takada）離世的Kenzo，日前證實創意總監Felipe Oliveira Baptista即將離職，雙方將在6月30日任期屆滿之際分手。Oliveira Baptista在發表的聲明中說：「我很榮幸能夠為品牌以及其創辦人高田賢三服務，感謝我的團隊、工作室以及每個人的才華和奉獻精神。」

在里斯本長大的Felipe Oliveira Baptista，於2010年至2018年擔任Lacoste創意總監，並於2019年7月加入Kenzo，接替設計師Humberto Leon和Carol Lim。他上任後，更改了Kenzo經典虎頭設計，又將品牌帶回了巴黎時裝周的女裝日程，去年2月他發表上任後首個秋冬時裝騷，同年10月高田賢三因感染新冠肺炎離世，他為致敬品牌靈魂人物，特別打造了膠囊系列。

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