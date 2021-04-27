前港姐馬賽2013年捲入富婆Laura及汪子琦的斷背情後，難以擺脫種種風波，索性離開TVB返回大陸避風頭，將基地完全轉移，隨後落地生根，於2019年時與圈外男友結婚，同年誕下女兒Camellia，一家三口在大陸生活。

近日馬賽突然改名為「馬菀迎」，看來是為重新出發鋪路，昨日她在微博上載影片，馬賽精神奕奕地表示正身在杭州為青春劇《火星孤兒》進行開鏡儀式，該劇還有不少大藝藝人參與演出，馬菀迎說：「已經好久沒有拍戲，我好期待呀，現在努力減肥，呈現新狀態新角色給大家，螢幕上見。」並上載圖片寫上「重返職場，興奮！感恩，開心，努力！」馬賽雖然強調要減肥迎接新劇，眼見現年33歲的她，仍保持一臉青春外表，且面尖尖。

馬菀迎經斷背情一役後，對她的事業遭受重挫，在娛樂圈沒工開，原以為她已決心退出息影，做全職媽媽專心湊女，不過去年她開始密謀復出，在網上開設頻道，再度活躍社交媒體與觀眾互動，去年底還開Live剖白為何離開大台及參選港姐時面對種種辛酸。後來工作漸漸有起色，馬菀迎早前先後客串電影《七人樂隊》飾演老師，及參與大陸劇《海洋之城》演出，雖然鏡頭不多，實屬大閒角，但足已令她猶如打強心針，如今在新劇中能佔一席位，難怪她感到與奮，事業得以重新出發。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）