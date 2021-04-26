剛結束的第45屆香港國際電影節，放映了四部王家衛4K復修電影，《春光乍洩》其中一場更加插了一段半小時短片，內容為王家衛影片從未曝光及被剪去之鏡頭，粉絲大呼過癮。王家衛早期作品中，有四套是不才銷售、使用Agfa菲林拍攝，包括《阿飛正傳》、《東邪西毒》、《重慶森林》及《墮落天使》，故此知道一些製作逸事。之前文章，已寫過《阿飛正傳》，今回講吓《東邪西毒》。

《東邪西毒》這電影，是杜可風攝影，在陜西榆林拍攝的，古仔多籮籮。王家衛是一個聰明的電影人，是不是藝術家則見仁見智。《阿飛正傳》當年票房失敗，搞到鄧光榮雞毛鴨血，王躲去台灣後，又以其不爛之舌，成功說服學者公司投資開拍《射鵰英雄傳》上下集。學者公司老闆蔡松林，乃台灣道上大哥大，有了他之保護傘，王家衛可以安心回港開工。

《射鵰英雄傳》版權來自金庸小說，王從未拍過武俠片，雖有張國榮梁朝偉林青霞梁家輝張學友王祖賢……等大卡士助陣，但如何令蔡松林安心出資是一關鍵。王家衛過人之處，是他能夠令投資者抱有幻想，計仔是以數百萬片酬找來洪金寶出任武術導演。當年《射鵰英雄傳之東邪西毒》開鏡，張叔平操刀，一眾明星古裝大俠造型亮相，洪金寶宣佈加盟，咁嘅陣容，出品人及觀眾期待的，自是刀光劍影俠義巨製，誰會估到後來成品竟為一口水多過茶文藝片。

話說《阿飛正傳》一片完成後，杜可風已掌握使用Agfa底片產生懷舊色彩之竅門。《東邪西毒》開拍前他又試另類效果，拿了一大堆Agfa底片用不同濾光鏡做實驗。之後，在宇宙洗印廠加時間減時間沖片試效果。皇天不負有心人，杜可風花費大量心機之回報，是憑此片一舉拿下了「香港電影金像獎」及「金馬獎」最佳攝影獎項。《東邪西毒》在陜西榆林拍攝，地點偏僻，香港並無直接航班往返，交通極不方便。開鏡之初，劇本尚未完成，遂由洪金寶帶領一眾演員先拍武打場面，王家衛在港努力創作。杜可風攜同大量菲林前赴榆林開工，每隔數周又手提已拍攝的底片飛回香港沖洗。

篇幅所限，下周續談榆林拍攝花絮，此片賣埠及上畫情況。

撰文：區紹熙

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【光影漫步】

超級戲迷，嬉笑怒罵品評新片。漫步影壇細說從頭。著有《港產片真巴閉》一書。