商台DJ阮小儀從2000年開始，由廣播界走入電視界，初時參與劇集演出，到了2006年與DJ拍檔森美合作主持綜藝節目，為她的演藝事業展開新一頁。直到2020年，有指因她曾經在反送中運動上表態而不被TVB續約，結束20年的合作關係。之不過，退一步海闊天空，離開TVB之後，小儀多了新嘗試，走勻香港開電視和ViuTV兩間電視台，節目形式亦比以往多元化。

本月初小儀、黃奕晨（Dixon）與MIRROR成員呂爵安（Edan）合作主持的ViuTV遊戲節目《考有Feel》播出，小儀直認「回春」！日前三人在九展接受《蘋果》專訪，雖然他們分別來自不同的年齡層，但聚在一起絲毫不覺得有代溝，看到小儀左右逢源的得戚模樣，實在令人羨慕又妒忌。小儀笑說：「我冇擺任何陣呀，我只係覺得天理係有循環，當你以前受過一啲唔好嘢，千祈唔好放棄人生，只要仲有一啖氣，就可以知道未來嘅日子係可以好精采。大家都知我以前喺隔籬台食咗幾多硬嘢，我唔講邊個，返咗台灣嗰啲呀，當佢話我係阿飄，話我好難哽嘅時候，佢又何嘗唔係呢？經歷過呢啲苦況，而家終於有好日子過。」

回春靠呢班後生仔

直認回春的小儀還說：「真係全靠佢哋呢班後生仔，回想番拍攝嘅日子都覺得好幸福，諗番轉頭當知道同佢哋合作嘅日子，仲要其中一個我近排仲做埋佢嘅小fans，我個心如鹿撞，不停卜卜跳，好彩姐姐我歷練夠，已經唔再好似以前咁，少女時代嘅我，唔知自己做啲乜嘢，會keep一啲形象。但係而家我唔需要，只要做番自己，所以好開心，好舒服又玩得happy，唔只佢哋令到我好幸福，係有16件仔（MIRROR及ERROR），原來以前皇帝啲後宮佳麗嘅感覺係咁嘅！」

面對前輩，Edan說：「佢真係神枱級人物，啱啱知道呢個消息，真係有啲怯，仲覺得開心又擔心，驚自己做得唔好，始終之前多數係玩，而家變咗做主持，對我嚟講係新挑戰，擔心唔識點hold，好彩有小儀，佢喺度傍住好放心，佢一定會hold大局！」反而Dixon不覺得有壓力：「完全係放心，佢會幫你，冇前輩嘅威嚴！」

最初小儀以為經理人花姐在場會勒住勒住，不過事實正好相反：「玩緊嘅時候花姐蹺埋手任你玩，叫你玩，又建議你點玩佢，成件事好放心。」玩得放，結果小儀對MIRROR及ERROR另眼相看：「初初以為佢哋有包袱，唔掂得，要愛錫佢哋，絕對唔可以玷污佢哋，但點知佢哋自動波，好投入，認真佩服，冇咗以前覺得佢哋係偶像嗰種感覺，係好親民嘅人。」

媽咪竟然會轉台

曾幾何時，電視台上大大小小的綜藝節目，都會看到小儀，但自她離開大台後，淡出了觀眾視線範圍：「做緊嘅時候唔覺，之後都有擔心過會冇，不過離開嗰邊之後，呢邊又已經搵，所以都冇擔心，只係一路押後，做咗其他節目先。」她更有感而發地說：「喺若干年前，我離開咗森美同金剛之後，都已經有呢一關，習慣咗同呢個人一齊，有森美喺度，佢會主持大局，我好安心做下把位。之後出咗去同金剛做，大家係平起平坐，同步嘅主持角色，發現呢個可能性係得喎，原來永遠就係唔跳出嗰樣嘢，以為永遠預期都係咁，唔會知道自己係可以做到，又或者唔會知道，原來你可以做到。」

小儀續說：「正如我由一個大台轉咗嚟呢度，好多人都會為我擔心，連我親戚都話少咗見我喺電視喎，因為佢哋係主要會睇嗰個台，好少會轉。但係我發現呢，我加入咗其他電視台之後，我改變咗佢哋，我媽咪竟然會轉台，甚至乎我返到屋企，見到佢睇緊唔係佢平時睇開嘅節目，估唔到我連媽咪都轉到喎，咁我就發現，原來有啲嘢係never say never，所以係一個新嘗試之餘，都可以畀到啲新嘢人哋。每一個藝人都想試吓新嘢，而家嚟到呢度，我係一個新人，任人雕琢，自己都覺得應該要玩唔同嘅嘢，喺呢度又好，又或者喺開電視都好，試嘅嘢係真係好唔同。」

Dixon：好憎佢哋12個

另一方面，近期ERROR的氣勢相當強勁，所到之處幾乎成為眾人的焦點，話題性更蓋過MIRROR。作為第一代ViuTV藝人，Dixon難免有點不是味兒：「以前好憎佢哋12個，我認真講㗎，我係冇睇過《造星I》！（我）嗰陣唔係真係太成熟，而家成熟咗，可以幫到佢哋。」但相處久了，Dixon發現他們的優點：「不過拍完呢個節目係開心，佢哋真係好努力，明白點解佢哋會有咁多人鍾意，唔係因為佢哋玩得夠癲，又或者夠靚仔而吸引到觀眾，原來而家啲新世代係咁樣做嘢。唔係乜都餵你食、餵你拍，係會發表你嘅意見，令到件事係work，所以我覺得有佢哋係好過冇佢哋，如果唔係呢個台係冇競爭力，當冇咗競爭力，自然冇嘢可以睇！」

Edan亦說：「其實係互相幫助，當合作咗之後，大家都會留意咗我哋，喺埋同一個台做嘢，大家都係戰友，一齊為呢個台努力！」小儀亦深表認同：「 我一直都希望工作環境開心，大家融洽，我好怕明爭暗鬥，對件事冇推進，反而覺得大家齊心去打仗，好鍾意呢個熱血感覺，呢個台就真係咁，大家都好鬼熱血去做。」

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