現年40歲TVB前新聞主播柳俊江，去年9月於觀塘食肆涉襲擊男子儲孝和被捕，警方控告他一項「襲擊致造成實際身體傷害」罪，案件今日在觀塘法院提堂，宣判控方不提起訴，柳俊江被判簽保守行為1,000元，守行為12個月，交堂費500元。守行為期間保持行為良好，不可對任何人施以暴力，尤其是對受害人。

今早約9時25分，穿上西裝的柳俊江神情凝重到達法院，案情指去年9月9日晚，當時正在跟妻子搞離婚的柳俊江，在餐廳和妻子的男友人發生爭執，有人被襲擊，警方控告柳俊江一項「襲擊致造成實際身體傷害」罪，受害人鼻樑瘀腫、嘴唇有傷，柳俊江認罪，控方不提起訴。柳俊江離開法庭時神情輕鬆，問是否鬆一口氣？他有禮貌地點頭，向記者揮手後離去。

此外，柳俊江涉去年12月29日晚上，駕駛私家車由尖沙嘴一停車場駛出漆咸道南，往油麻地方向行駛之際，懷疑未有依照交通燈號停車，與一輛前往天星碼頭方向的電單車相撞，柳俊江事後涉嫌危駕被捕獲准保釋，案件押後至6月3日於九龍城裁判法院繼續聆訊。

柳俊江下午3時許，於IG上載一張穿運動裝束黑色相，並撰下心聲：「有一個專有名詞，你在字典找不到定義。要定義這個屬於自己的專有名詞，需要窮一生精力，經歷百般災難，到蓋棺一刻，撫心自問，才可能得到一個比較準確的答案。」面對過去2年間發生的事，他似乎有所領悟，他寫上：「對於做對的事，就算帶來災禍，決不可動搖；對於做錯過嘅事，就算從中獲益，都應自省後悔。至於做錯了又得到苦果的事，就不可以因完結而鬆懈，要引為一生之戒。生命是場苦行，沒有黑暗就不知光明，在明朗處就該堅守，而且反思沿途的種種對錯黑白。經歷過暴風雨，就該明白壞天氣再來時，應該用甚麼心神去面對。唯有一步一步去克服缺憾，建立自己的這個姓名，才能挺起胸堂去面對最後的定義。」

案件編號：KTCC 302/2021

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