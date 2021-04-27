蔡卓妍（阿Sa）是圈中出名愛狗之人，視如家人看待，上星期三（21日）她在IG透露患有5年糖尿病的「柚柚」離世，並情深寫上：「兄弟姊妹裏面，你個樣同外型係最似媽媽『朱古力』嘅。每一次見到你我都會諗起『朱古力』，而家你走先一步，可以同『朱古力』團聚喇。終於唔使打針、唔使食藥，自由喇。」

怎料事隔5日，阿Sa再次於IG公佈噩耗，另一隻愛犬「荔枝仔」亦離世，阿Sa昨晚於IG貼上多張有「荔枝仔」的相片，她讚揚「荔枝仔」是最聰明最乖，並寫上：「你而家係唔係同『朱古力』同『柚柚』玩緊喇？媽媽好掛住你呀！好多謝你呢16年嘅陪伴，帶比我哋屋企咁多歡樂。」

其實阿Sa上月曾表示16歲大的「荔枝仔」患有腎衰竭，不時間斷性抽筋，需要打針防止，阿Sa透露醫生指這種情況可能與腦炎或癌症有關，但因「荔枝仔」年紀太大，不適合麻醉照MRI，令她束手無策，故希望網民能給她一點意見。她昨晚在IG暗示讓「荔枝仔」以安樂死方式離開：「雖然好唔捨得你，但我哋只係想你唔再痛苦，希望你原諒我哋嘅選擇。」最後難忍心痛不捨之情：「我哋遲啲再見，永遠愛你，永遠掛住你。」短短時間先後痛失「柚柚」與「荔枝仔」，不少好友如鄭秀文、彭秀慧、韋羅莎、周家怡及曾樂彤等也留言慰問。

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