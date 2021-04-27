曾經被年輕人追捧的樂隊Supper Moment ，近一、兩年卻十分低調，雖然早前有份入圍ViuTV主辦的首屆「Chill Club頒獎禮」，角逐由樂迷一人一票選出的「年度組合」、「年度十大歌曲」、「年度監製」等獎項，但SM缺席頒獎禮兼捧蛋；不過，前日終於見到SM出現，四子亮相TVB《開心大綜藝》節目擔任嘉賓。

SM在節目上與89歲胡楓（修哥）jam歌，合唱8、90年代歌曲《舊歡如夢》、《紅日》及《我的親愛》，還有小朋友伴舞，畫面和諧，惟SM收起Rock and Roll團火，有網民眼見SM淪落至此均表示失望，在其社交網留言狠批，「上得TVB，但IG淨係放Chill Club？上TVB好唔見得光咩？去胡楓演唱會做嘉賓啦」、「見到你哋搞成咁，其實笑唔出，因為曾經都真係好鍾意你哋，不過條路係你哋自己揀」、「exactxly係見住個朋友墮落嘅感覺」、「上TVB做音樂都冇所謂，做小丑就算吧啦」、「搖滾精神，笑X死人」。

修哥將於6月在紅館舉行「修哥共你70載 胡楓約你開心派對2021」，他在節目後宣佈請到SM做表演嘉賓，主辦機構同時在FB專頁表示，「修哥活力澎湃與Supper Moment又唱又跳，四子將會出席6月份做演唱會嘉賓」。有網民留言預祝「good show」，亦有網民揶揄：「係咪搵TBB藝人扮佢哋做組合去演唱會」。

SM於2006年成軍，起初只是獨立樂隊，以Rock and Roll掛帥，2013年憑歌曲《無盡》大受歡迎，成功打入主流市場，當年反國教運動開始，SM推出《世界變了樣》、《無盡》、《機械人》等歌曲，勇於表達對抗社會的不公義，惟近年SM轉戰大陸開騷，又推出國語歌，更曾在亞洲流行音樂節與林鄭月娥合照，不再熱血而引發網民爭議，甚至被歌迷唾棄。

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