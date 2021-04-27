林作和女友裕美拍拖後一直愛得高調，即使林媽媽表明不喜歡裕美，林作依然懶理。近日二人先後參與ViuTV清談節目《有酒今晚吹》，昨晚一集裕美大談入行後曾數度患上抑鬱症，又因應酬飲酒有危機要走後樓梯逃脫，講起與林作拍拖後變化，她公然嘲笑林作：「首先見佢咁樣都得，應該冇咩人唔得。」又指林作是「與別不同的騎呢」。

節目中裕美稱自己向來不講粗口，現受林作影響偶爾會好順口爆粗，細述林作粗口追女攻勢，「佢追我時我心諗條友係咪傻，一句說話有4、5個字係粗口，當時好憎佢，個頭又唔知想點，但佢令人好深刻，之後我有google佢。之前完全冇諗過要同佢一齊，因為我以前男朋友好靚仔。」裕美在破碎家庭長大，結婚是她的夢想，婚姻失敗後她仍想實行再婚夢，希望建立完整家庭，想找到終生伴侶，她說：「而家相處中，林作係唯一最有安全感男朋友，我從來都冇諗過佢會畀到呢份安全感我，佢所有社交平台、互聯網、銀行密碼都自動畀晒我，我唔係要攞佢啲錢，但佢話有咩事時我可以幫手轉數，佢又加咗我去幾十個佢自己工作群組，話等我了解佢平日做啲乜，所以我完全冇懷疑過佢，我覺得我有九成了解佢，佢係與別不同，我指騎呢。」強尼聽到林作的舉動後，即大讚對方這招自動獻身好成功。

多謝林媽媽令她發奮搵錢

在工作方面，裕美早期轉戰商界經營網上珠寶及美容生意，她說：「要多謝林媽媽，佢以為我同林作一齊會貪佢啲乜，又或者我做唔到啲乜，最初都冇人支持我做生意，點知一試得咗。」她又大讚男友積極工作搵錢，「自從林作同我拍拖後，佢媽媽cut晒佢啲信用卡，由得佢自生自滅，反而令佢發奮圖強，本身佢其實唔使點做都得。」被追問到和林媽媽的不和關係，裕美說：「我當然唔想佢見到我會哽眼，我唔會刻意去討好任何人，以前細個試過，只會令自己更加低。不過我有所保留，林作同林媽媽講嘢都好爆，可能想見吓報，我唔知實質係點。」

林作9月將與鍾培生打擂台戰，正在積極操拳，裕美笑指：「平日有啲咩佢都會o氹我，自從練拳後佢會好粗獷話咩呀！唔得呀！見佢咁我都唔敢嘈佢，我只希望佢到時唔好俾人打歪個鼻，知佢到時會戴頭盔應該OK嘅。」林作曾表示為拳賽加大保額，受益人為裕美，她驚訝表示，「係咩？做乜唔同我講呀林作，不枉我冇接受錯你。」不過說到底，裕美講出重點，指林作唔喜歡小朋友，笑稱或要考慮人工受孕。

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