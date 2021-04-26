現年83歲的資深演員余慕蓮（魚毛）去年11月因肺纖維化入院，當時情況危殆需入ICU，要插喉及用呼吸機幫助呼吸，更一度要打強心針。惟好友鄧達智在翌月透露魚毛已拔喉管，可自由呼吸及進食，而且轉到普通病房。留院幾個月後，魚毛病情漸趨穩定，上周更獲醫生批准，於昨日終可出院回家休養。魚毛出院時，說話中氣十足，笑說：「返屋企好開心！」之後她接受港台DJ車淑梅訪問，就坦言：「夜晚要用尿片。」

擔心交叉感染

昨日下午2時許，渴望回家的魚毛終於出院，她由醫護人員照顧下，坐輪椅離開醫院，再乘搭復康小巴。由於疫情關係，魚毛戴上口罩、黑超及帽，更用大毛巾包住自己，防疫意識十足。魚毛甫見傳媒，即很開心地不停揮手，問現時狀況，她中氣十足：「醫生叫我唔好接觸咁多人，因為驚交叉感染，好多細菌，又有變種菌。」魚毛又多謝大家的關心。

魚毛登上復康小巴後，醫護人員扶她到座位上，當她坐下來，發現其雙腳纖瘦如筷子，相信是這段期間只能進食流質食物有關。問她現時能否吃固體食物？魚毛指要將食物弄碎才可進食。問最想吃甚麼？她說：「冇諗呀，最緊要返屋企。」其後，醫護人員示意要開車離開醫院。

魚毛返家後接受港台DJ車淑梅電話訪問，她開心說︰「返屋企沖涼、洗頭剪腳甲，因為半年冇剪，印傭幫我由頭洗到落腳，舒服晒。」說到她瘦了很多，她表示︰「半年喎！執返條命已經好感恩，好驚唔出得嚟，因為係大手術，又要插喉，喉嚨開咗個窿，但𠵱家個窿已埋口。」

因瞓床太久，魚毛說晚上暫時仍要用尿片︰「我日頭唔用（尿片），夜晚用，我驚夜晚發夢以為自己仲喺醫院，咁咪大劑！」她說現在雙腳無力要努力學行︰「我買咗學行車同單車做運動，幫助康復。」

謝絕親友探訪

另外，魚毛又說醫生叮囑她，要謝絕親友接送、探訪及減少外出，之前林建明和鄧達智約她出院後晚飯也只好拒絕，但她說明天要出去︰「我要去銀行攞錢，因為使晒！」魚毛指現在不能進補，故只能煲魚湯或蕃茄薯仔牛肉湯等，她說多謝幫她祈禱及念經作福的人，更透露薛家燕、吳麗珠等經常致電關心她，又多謝觀眾多年來都記得她。