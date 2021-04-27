疫情衝擊日本藝能界沒完沒了，曾演出烹飪比賽節目《鐵人之料理》的名廚神田川俊郎，本月16日感到不適，送醫急救後證實確診，留院至周日上午病逝，享年81歲。

最近，多位藝人亦相繼中招，包括30歲男星中村蒼、28歲男星龍星涼、28歲的淺香航大及32歲演員中尾明慶等，中尾明慶是在上周六黃昏開始出現輕微發燒，接受檢測於同晚深夜證實染疫，身為其妻的《今際之國的有栖》31歲女星仲里依紗，雖然與兒子進行病毒測試後呈陰性，但為安全起見，仲里依紗已透過事務所宣佈辭退奧運火炬手一職，她原定在5月7日在家鄉長崎縣的大村市傳聖火。

疫情仍然重創當地演藝圈，當地政府因應情況嚴重，上星期五宣佈周日起再次發出「緊急事態宣言」，針對東京都、大阪府、兵庫縣及京都府這四個人口密集的都府縣。不過有消息公佈後的第二天，AKB48成員柏木由紀仍照計劃開列車迷你騷，在行駛的小田急浪漫特快列車的車廂內表演，周日更於酒店宴會廳舉行超過400人的迷你Live，被轟漠視疫情。

相反，由藤原紀香、小池徹平合演的奇幻舞台劇《魔界轉生》正於日本公演，主辦單位昨日決定停辦原本於5月4日至11日舉行的12場東京站演出，稍後將公佈退票詳情。

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