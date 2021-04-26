韓國資深女星尹汝貞以73歲高齡締造韓國影圈歷史，成為奧斯卡第一位得獎韓國女星，載譽而歸。尹汝貞穿上埃及品牌Marmar Halim短袖禮服裙、搭配Chopard珠寶、Bottega Veneta領獎。《蘋果》昨日專訪了她今次造型的形象總監Alvin Goh（吳吉倫），他一直以「婆婆」稱呼尹汝貞，看到對方得獎一刻，身在香港的他忍不住爆喊。

銳意低調

Alvin Goh透露受尹汝貞美國經理人委託，主理了她今年多個得獎look，但事實上從未面對面見過尹汝貞，他說：「我哋事前都做咗好多功課，不停咁同佢做Zoom，成日清晨6點鐘就做Zoom，不停咁同佢傾偈，了解吓佢鍾意乜、唔鍾意乜。」尹汝貞是賽前大熱門，自然眾多品牌向他叩門想贊助，「高級珠寶、鞋、袋，我起碼睇咗250件衫，甚至300件，最後揀咗呢件埃及品牌嘅裙，佢唔係高訂，又唔係國際大牌子。因為喺Zoom嘅過程，佢每次同我講：『 I want to be myself.』我永遠記得呢句，佢想做返自己，唔想stand out，想低調，所以唔需要啲好誇張嘅布料，或者好爆嘅顏色。」最終揀了尹汝貞覺得着得舒服的Marmar Halim寶藍色裙，「佢話：This is my style. This is YJ style！」

之前Alvin Goh合作過不少荷李活明星，如奧瑪花曼（Uma Thurman）、愛瑪屈臣（Emma Watson）等，也是濱崎步御用造型師。他指不論荷李活、韓國或內地明星，都希望在活動或頒獎禮中成為最搶眼一個，尹汝貞可說是其中最特別的客人，「婆婆同我講，佢唔使在人群中脫穎而出，佢直情話唔鍾意。𠵱家呢個年代好少明星會有呢樣諗法，尤其係婆婆呢種年紀，因為佢做咗呢行五十幾年，呢個諗法非常前衞。」