韓國資深女星尹汝貞以73歲高齡締造韓國影圈歷史,成為奧斯卡第一位得獎韓國女星,載譽而歸。尹汝貞穿上埃及品牌Marmar Halim短袖禮服裙、搭配Chopard珠寶、Bottega Veneta領獎。《蘋果》昨日專訪了她今次造型的形象總監Alvin Goh(吳吉倫),他一直以「婆婆」稱呼尹汝貞,看到對方得獎一刻,身在香港的他忍不住爆喊。

銳意低調

Alvin Goh透露受尹汝貞美國經理人委託,主理了她今年多個得獎look,但事實上從未面對面見過尹汝貞,他說:「我哋事前都做咗好多功課,不停咁同佢做Zoom,成日清晨6點鐘就做Zoom,不停咁同佢傾偈,了解吓佢鍾意乜、唔鍾意乜。」尹汝貞是賽前大熱門,自然眾多品牌向他叩門想贊助,「高級珠寶、鞋、袋,我起碼睇咗250件衫,甚至300件,最後揀咗呢件埃及品牌嘅裙,佢唔係高訂,又唔係國際大牌子。因為喺Zoom嘅過程,佢每次同我講:『 I want to be myself.』我永遠記得呢句,佢想做返自己,唔想stand out,想低調,所以唔需要啲好誇張嘅布料,或者好爆嘅顏色。」最終揀了尹汝貞覺得着得舒服的Marmar Halim寶藍色裙,「佢話:This is my style. This is YJ style!」

之前Alvin Goh合作過不少荷李活明星,如奧瑪花曼(Uma Thurman)、愛瑪屈臣(Emma Watson)等,也是濱崎步御用造型師。他指不論荷李活、韓國或內地明星,都希望在活動或頒獎禮中成為最搶眼一個,尹汝貞可說是其中最特別的客人,「婆婆同我講,佢唔使在人群中脫穎而出,佢直情話唔鍾意。𠵱家呢個年代好少明星會有呢樣諗法,尤其係婆婆呢種年紀,因為佢做咗呢行五十幾年,呢個諗法非常前衞。」