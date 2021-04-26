第93屆奧斯卡頒獎禮是全球影壇盛事，但今年頒獎禮對香港人來講更多了一重意義，全因由挪威導演Anders Hammer前年執導、以反送中示威為題材的紀錄片《不割席》（Do Not Split），有份入圍角逐最佳紀錄短片，雖然最後輸給美國導演Anthony Giacchino執導的《Colette》，跟獎項擦身而過，但因《Colette》一片是講述前法國抗爭者Colette Marin-Catherine的故事，同樣與政治及抗爭有密切關係，故Anthony在台上領獎時不但表示：「謝謝大會，今天是Colette的生日。」他又將這故事向包括香港在內的抗爭者致敬：「香港的示威者不會被忘記。」向失落獎項的《不割席》與導演Anders致以敬意。

此外，由Martin Desmond Roe執導、Travon Free創作的《Two Distant Strangers》奪得最佳短片一獎，當Travon上台時也趁機會向全世界控訴警暴問題：「今日警察殺了三個人，明日警察殺了三個人，後日警察也殺了三個人，因為平均一年，警察殺了上千人，而當中大部份都是黑人。」希望藉此令大家更關心這個在不同地方及國家同樣存在已久的問題。