《那些年》女神陳妍希已成為人妻人母，不過魅力未減，在新戲《跟你老婆去旅行》中周旋在鳳小岳、張書豪兩大台灣型男之間。《跟》片在加拿大取景期間，三人朝夕相對，張書豪取笑陳妍希怕肥但又為食，每趟食飯前都會磅食物，避免吸收過多熱量。

三人前年為《跟你老婆》到加拿大尼亞加拉大瀑布取景，感性的陳妍希對其中一場戲，印象特別深刻︰「我和小岳、書豪就在瀑布旁邊抱在一起感受彼此的溫度，然後我大喊希望時間永遠停留在這一刻時，水花濺在身上真的讓我很感動。」她表示另外有一場在船上的戲，雖然很浪漫，但現實中就凍到大家打冷震。講到同戲中兩位對手，陳妍希「投訴」二人合作初期都非常尊敬自己，但熟稔之後他們就開始「無大無細」，不把女神放眼內，還笑她臉圓圓。

張書豪表示最初開工時見到陳妍希和鳳小岳感情要好時，有點酸溜溜的感覺，相熟之後試過偷入陳妍希的休息車嚇對方，又爆對方為食但怕肥，他笑說︰「她吃東西都會秤食物，後來有一次沒秤，我就問她說『今天不用秤喔』」。他亦不忘補飛讚陳妍希內外如一，永遠保持甜笑未發過一次脾氣。

《跟你老婆》故事講述陳妍希、張書豪同鳳小岳是大學時代同學。畢業後陳妍希同張書豪結為夫婦創業，數年後公司缺乏資金面臨倒閉。此時鳳小岳出現，表示可提供資金周轉，條件是要同陳妍希去加拿大玩，重現那些年的日子。電影將於下月6日香港上映。

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