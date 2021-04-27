52歲日本男神福山雅治出道31年，最近他再次化身湯川教授，為代表作系列《神探伽利略》添食拍明年秋天上映的第三套電影，屆時還以單元劇雙線出擊，拍檔則換上27歲人氣女神新木優子。

福山雅治婚後一直對私生活盡量低調，但就不時會提起父母，他在昨晚播出的紀錄片節目中，提起長崎的家鄉，又談到父親在房地產業工作時嚴謹認真，與在孩子面前友善幽默的形象有點不同，但一家四口總是充滿歡笑聲，可是當父親不幸患了肺癌後，母親就每日工作又兼顧家務，更要到醫院照顧丈夫，直至福山爸爸健康逐漸好轉。節目播畢後，福山雅治透過IG貼出家庭照，相片中的他仍是個BB仔，由餅印母親抱住，而旁邊就是其父與親兄，全家福相當溫馨，福山雅治還留言感謝雙親：「父親、母親，多謝你們生我出來。」廣大網民也留言大讚節目已十分感動，再看到這張照片和留言，立即感動落淚。

日前，福山雅治在主持的電台節目中提到出道前當上班族的生活，透露當時薪水少得可憐，死慳死抵的同時，每個月還是拿出2、3萬日圓（約1,430港元至2,150港元）給父母當生活費。

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