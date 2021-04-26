串流平台Netflix近年積極拓展日劇市場， 《今際之國的有栖》大受歡迎後即添食開拍第二季，更會炮製真人版《幽遊白書》，而原班人馬上陣的王牌日劇《全裸監督》第二季在千呼萬喚下鐵定於今年6月24日全球上架，昨日終公開首條預告片，當中不乏超激及SM畫面，立即成網上熱話。

永瀨正敏參演

《全裸監督》系列是把AV界傳奇人物村西透的前半生搬上螢幕，還原80年代至90年代日本AV界的盛世興衰，由山田孝之飾演村西透，第一季成功捧紅扮演「腋毛天后」黑木香的森田望智，而第二季就由童星出身的恒松祐里做新女主角，扮演村西透的第二任妻子乃木真梨子，今次劇情交代村西透的生意額升至10億日圓（約7,196萬港元），而吉田榮作扮演的銀行員就游說他用衞星直播拍AV，令他一心要把色情事業從天而降。新加入的永瀨正敏、AKB48舊將增田有華已經登場，但索女西內瑪利亞及影后宮澤理惠就暫時未見影。

《東大2》開播

此外，56歲日本男星阿部寬主演的《東大特訓班2》前日首播，除有長澤正美再度合作外，在16年前第一季中飾演學生的34歲女星紗榮子亦於首集登場，她飾演的小林麻紀由原本無心向學的學生妹，變成東大畢業的人氣藝人，紗榮子與長澤正美亦有對手戲，劇集的官方twitter還貼出兩人的合照。而《大叔的愛》男星林遣都亦驚喜亮相，他飾演長澤在龍山高校時代的後輩，是一名IT公司的社長。《東大特訓班2》首集收14.8%，暫時成為今季開播日劇的收視冠軍，比竹野內豐主演的富士電視台「月9」劇《第一刑事部的烏鴉》首播的13.9%收視，更勝一籌。

而《第一刑事部的烏鴉》每集也邀來紅星客串，乃木坂46成員生田繪梨花將化身芭蕾舞員示人，之後再有新片《地獄之花園》主角永野芽郁、廣瀨愛麗絲和遠藤憲一以電影角色大玩crossover。有消息指，竹野內豐對演出相當緊張，當中一場法庭戲就分了兩天共18小時拍攝，令到整個劇組成都緊張起來，尤其拍檔黑木華更壓力大增。