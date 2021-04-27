現年26歲、𡃁模出身的謝芷蕙（Cammi）當年挾「陳冠希舊愛」加入娛樂圈，雖然未見有實質工作，但生活依然無憂，皆因她近年經常被指靠男人加持變上等人，今年2月Cammi早前被「前度」S先生追數80萬元，事後雙方各執一詞，Cammi否認戀情兼聲稱冇欠債，S先生「再出擊」爆出二人親密床照力證關係。

Cammi去年飛甩S先生後，再搭上從事金融的失婚男William，繼續過着炫富生活，上月Cammi孖3位閨密Staycation開P慶祝26歲生日，正當以為與前度恩怨告一段落，今日有《蘋果》讀者報料，聲稱在啟德一個半新盤附近見到多張街招，街招上印有多張Cammi與現任男友打格的照片，並寫上「老千情侶檔出沒 街坊請注意」、「請畀返我血汗錢」等字眼。

《蘋果》曾向Cammi了解，她說：「我好肯定係S做，冇人會咁無聊得閒做出呢啲事，佢仲一直發訊息同開其他小號（分身帳號）騷擾我， 貼街招講話欠佢錢。係真嘅話，點解電話唔留一個？佢係驚死畀人搵到？真係欠錢佢應該搵律師追，成日做埋呢啲無聊小人動作，睇嚟我今年應該求神拜佛趕走啲小人！」Cammi還說：「我連佢聯絡電話都冇，佢連電話都唔敢留，佢就係驚有人搵到佢、跟到佢 。就算我以前識佢，佢都有10幾個電話號碼全部太空卡！我哋呢排大家都忙着自己嘅工作，所以冇咁多時間理會呢個人講嘅是非，已經同律師聯繫，同律師商量完之後會和警察諮詢有關問題，識到佢算我倒楣，亦都唔會再回應關於呢個人搞事嘅新聞，謝謝！」

對於被指向舊愛貼大字報，S先生說：「她騙這麼多人錢，太多人找她債主太多了！她是大話精，還有人相信她說的話嗎？ 叫她不要對號入座！」他還說：「欠債還錢，天公地道，叫大話精狗男女，等着天收！」

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