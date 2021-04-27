方力申加入樂壇前是香港游泳隊代表，2000年出戰悉尼奧運時，創下200米背泳及400米個人混合四式香港紀錄，這兩項封塵逾20年的香港紀錄最近相繼被打破。

16歲的小飛魚衛恆恩（Peter Whittington）上月在香港游泳奧運計時賽上，以4分26秒78刷新紀錄，打破小方保持了近21年的400米個人混合四式4分29秒02舊紀錄。日前香港小將劉紹宇亦於「香港長池游泳計時賽II」，出戰200米背泳賽，以2分05秒07刷新香港紀錄，打破小方當年游出的2分05秒47的成績。

雖然失守紀錄保持者之名，但他卻為後起之秀創出的佳績感到鼓舞。小方昨日在社交平台貼出劉紹宇打破紀錄的照片，並表示：「由我保持超過二十年的兩項香港游泳記錄，今年在一個月內相繼被Peter Whittington及劉紹宇打破了。香港的年輕人在疫情中堅守崗位，努力不懈，並以成績鼓勵着全體香港人。」

小方直言聽說劉紹宇的游泳生涯不算順利，經歷過不少挫折、高低起跌，努力堅持下去才創造佳績，是個好榜樣，「做任何事情也好，都必須要堅持，如果你堅持做的事情，也是你本身喜歡做的事情，那麼我恭喜你，也希望你繼續堅持下去，在這個旅程中，你未必夢想成真，但更偉大的事情一定發生。」

以「游水仔」自居的小方認為運動員生涯與藝人的星途挺相似，有人一炮長紅，有人曇花一現，還有人大器晚成，最好的例子就是甄子丹，他到了45歲才出現《葉問》，令事業一飛沖天，「但他的成功絕非僥倖，如果他當時沒有堅持，沒有目標，沒有夢想，那麼他還會飾演《葉問》嗎？所以『機會』一定是留給有準備的人。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）