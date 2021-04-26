阮小儀近日與黃奕晨（Dixon)、MIRROR成員呂爵安（Edan）合作主持ViuTV遊戲節目《考有Feel》，日前三人接受《蘋果》專訪，50歲的小儀直認：「回春！全靠呢班後生仔，拍攝時覺得心如鹿撞，好彩姐姐我歷練夠。」她說可以不顧形象做回自己很開心︰「好舒服又玩得happy，唔止佢哋令到我好幸福，係有16件仔，原來以前皇帝有後宮佳麗嘅感覺係咁嘅。」小儀又指：「若干年前離開森美夥拍金剛，都有呢一關，習慣咗森美主持大局，我安心做下把位。之後出咗去同金剛做，大家平起平坐，發現呢個可能性係得喎。」而親朋戚友更因小儀而轉台，她說︰「加入咗其他電視台後，我改變咗佢哋，媽咪竟然會轉台，我返到屋企見到佢睇緊唔係佢平時睇開嘅節目，原來有啲嘢係never say never。」

三人合作愉快，Edan大讚小儀：「佢係神枱級人物，會hold大局！」Dixon亦指：「佢會幫你，冇前輩嘅威嚴！」小儀則說：「我初初以為佢哋有偶像包袱，唔掂得，點知佢哋好自動波。」談到ERROR氣勢勁，作為第一代ViuTV藝人的Dixon坦言不是味兒：「以前唔成熟，會好憎佢哋12個，覺得生不逢時，不過拍完節目，明白點解佢哋咁多人鍾意，原來新世代唔係餵你食你就去拍，係會發表意見，令件事work，呢個台冇佢哋就冇競爭力！」