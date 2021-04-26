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《浪跡天地》奧斯卡掃三獎　內地變禁語　趙婷首位華裔女性奪最佳導演

9小時前

【第93屆奧斯卡頒獎禮之亞洲勢力】全球盛事第93屆奧斯卡頒獎禮昨日圓滿結束，華裔女導演趙婷執導的《浪跡天地》（Nomadland）賽前被視為大熱，結果贏得包括最佳導演等三個大獎，她更是首位華裔女性獲得此項榮譽，可惜趙婷之前被翻出早年受訪時曾唱衰內地，結果遭封殺，現今雖為華人爭光，但內地把趙婷所有奪得奧斯卡的報道變成禁語，全被消失隻字不提。

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第93屆奧斯卡頒獎禮昨日在美國舉行，疫情下出席者在台下分兩人至四人一枱，眾人亦可不戴口罩出席。華裔女導演趙婷執導的大熱作品《浪跡天地》摘下最佳電影及最佳導演，趙婷更是首位華裔女導演奪得此項殊榮，加上片中63歲女主角法蘭絲麥杜文（Frances McDormand）憑此片奪得影后，《浪》片合共奪三獎成大贏家。影帝則由83歲安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）憑《爸爸可否不要老》（The Father）奪得。

上屆奧斯卡憑韓片《上流寄生族》奪得最佳導演的奉俊昊，昨日在當地直播中公佈最佳導演得主，趙婷得獎後致辭說：「我小時候在中國長大，爸爸常常都會與我玩一個遊戲，一起背中國的詩文，其中一篇叫《三字經》，講到『人之初，性本善。』我仍然相信這句話，我永遠都找到人的美善，將這獎獻給堅持善良的人，你們啟發了我繼續努力。」及後趙婷再下一城奪得最佳電影，她說：「我們向這些真實的流浪者致敬。」之後法蘭絲更興奮地如戲中扮狼叫。

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安東尼兩度封帝「致敬查特域」

趙婷更是奧斯卡相隔11年後再有女性奪得最佳導演，對上一次是嘉芙蓮碧格露（Kathryn Bigelow）憑戰爭片《拆彈雄心》（The Hurt Locker）奪得，雖然趙婷為華人爭光，但因她上月贏得第78屆金球獎最佳電影及導演獎時，被翻出早年受訪一句：「中國是一個充滿謊言的地方」而遭內地封殺，內地今年還取消直播奧斯卡，香港亦是52年來首次沒有直播，但昨日仍有不少內地電影及娛樂網爭相報道及轉貼她得獎畫面，只是帖文瞬間全被消失，而有關趙婷得獎奧斯卡的字眼均成為敏感詞，在內地網上搜尋不到任何結果。

影帝安東尼鶴健士撼贏另一大熱、《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）已故男星查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）得獎，是繼1992年《沉默的羔羊》（The Silence of the Lambs）相隔29年再封奧斯卡影帝，也成為奧斯卡史上最高齡影帝得主。安東尼未有出席頒獎禮，事後他在Ig貼片表示：「我現在在家鄉威爾斯，83歲的我沒想到會獲獎，非常感謝學院，我也要向太早離我們而去的查特域致敬。」

法蘭絲三奪影后「工作如利劍」

影后法蘭絲領獎時說：「我沒有東西可以講，我手中只有劍，而我的劍就是我的工作。」這是她繼1996年的《雪花高離奇命案》（Fargo）及2017年的《廣告牌殺人事件》（Three Billboards Outside Ebbing, Missouri）後第三度封奧斯卡影后。法蘭絲的對手有《超犀女王》（Promising Young Woman）的嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）及《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）的維奧拉戴維絲（Viola Davis）等，各人實力平均，賽前難分高下。

至於曾國祥執導、周冬雨及易烊千璽主演的《少年的你》入圍爭最佳國際電影，可惜最後敗給丹麥片《醉美的一課》（Another Round），導演Thomas Vinterberg致辭時更因憶起逝去女兒而落淚。

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