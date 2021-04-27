台灣藝人詹子晴（丫頭）投資台式茶店，短短3年多已擴張至遍佈全球，包括香港在內達340間分店。昨日台北市政府衞生局公佈，抽查出丫頭於台北中區茶店的「乾燥玫瑰花瓣」，檢出殘留農藥不符規定，並已通知店舖需要將相關產品下架。丫頭回應台灣《蘋果新聞網》時表示：「我們第一時間已經下架了，發現檢驗不合格，立刻當下就已經請全部門市停賣，並將全部門市的貨都全數退貨給廠商處理，也要求廠商檢驗合格為止。」

丫頭昨日在IG貼出一張手執茶店產品相片，寫上：「我自己每天在喝的飲料，不會拿自己身體開玩笑的。」她表示3年來每次入貨時檢驗都通過合格測試，當得知被指有問題的一批玫瑰花瓣檢驗不合格，他們已立刻請全部門市停賣，並將全部門市的貨都全數回收給廠商處理，請廠商全數銷毀。她續表示會進一步向供應商了解這次抽查為何會沒通過，並要求供應商的新一批原物料檢驗合格之後才會再進一步洽談採購。丫頭在文尾表示：「所以我們玫瑰商品已經停賣好一陣子了，很多玫瑰控都期待重新上架，大家可以放心，目前全部飲品都是沒問題的。我們每次進各種新一批的原物料，各家供應商都會提供最新的檢驗報告，我們以後也會更加謹慎挑選供應商提供的原物料。」她在IG更附上公司的聲明。

現年32歲的丫頭於2005年從台灣綜藝節目《我愛黑澀會》中出道，在一眾黑Girl當中經已表現亮眼，並於2013年起以原名詹子晴出席不同綜藝節目，開設YouTube頻道。她亦很有生意頭腦，經營台式茶店、日本料理、酒吧及spa美容等10樣副業。另外她投資的台式茶店，先後於2018及2019年於香港中環及尖沙嘴開設分店，兩次揭幕她都專程從台灣飛抵香港，當時她邀請林愷鈴、余德丞擔任剪綵嘉賓，並透露中環店首間海外分店，投資了6位數字，一年後再於尖沙嘴開設分店時，找來汪明荃擔任形象顧問，並希望在港開設10間分店。

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