疫情緩和，戲院重開，電影業再見曙光，古天樂與林家棟合作的新片《惡行之外》近日開鏡，由新導演郭文奇執導，邀來張繼聰、王敏奕、車婉婉、孫佳君及一班新演員林家熙（Locker）、楊偲泳、林婷、陳紫萱、鄧月平等演出，還有林嘉欣特別客串一角。

古天樂、林家棟上次合作演拍檔，今次分別飾演父親，各自為子女的生死展開搏鬥，古仔表示：「今次我為個女報仇，家棟就為個仔擋，勢成水火。」

而YouTube頻道「試當真」的骨幹成員Locker，戲中飾演林家棟與車婉婉的兒子，今次與兩個同門師妹楊偲泳、林婷一同演出，Locker說：「好彩我哋幾個本來都好熟，已私下溝通為角色劇本做定功課。」Locker表示非常感激老闆古天樂給新人機會，在旁的家棟即帶笑逼問Locker：「老竇緊要，定係老闆緊要？」Locker識趣回答當然是老竇最重要。

至於首次拍戲演古仔女兒的林婷坦言，以前總覺得古天樂好cool，接觸之後發覺他比想像中善良與親民。張繼聰、王敏奕被問到有否興趣自薦唱主題曲，他們笑說：「有『我最喜愛的男歌手』喺度，點同古仔爭呀？除非有5、6首插曲，我哋先有機會分到一小段唱吓！」

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