今屆奧斯卡最佳男、女配角，分別由《猶大與黑彌賽亞》（Judas and the Black Messiah）的黑人演員丹尼爾卡魯亞（Daniel Kaluuya），以及《農情家園》（Minari）的73歲韓國女星尹汝貞奪得。大熱勝出的尹汝貞在台上見到畢彼特（Brad Pitt）即表現興奮，但其實畢佬是投資《農》片的電影公司Plan B老闆之一，她受訪時說：「他（畢彼特）沒有讀錯我的名字，估計練習了不少次。」對於近年亞洲電影在海外影展抬頭，尹汝貞表示：「彩虹都有七種顏色，要有不同色彩才會更漂亮，不應區分男、女、黑人、白人、黃種人等，我們要有一顆溫暖、待人平等的心，互相理解才能變得更好。」及後尹汝貞出席當地韓媒記者會，坦言希望74歲的對手格蘭高絲（Glenn Close）得獎，格蘭今屆以《絕望者之歌》（Hillbilly Elegy）跟尹汝貞爭獎，今屆是她第八度提名及「食白果」，但她也有在現場風騷跳舞，全沒介意再失落獎項。

男配角丹尼爾爆父母房事

韓國總統文在寅祝賀尹汝貞：「和國民一起祝賀演員尹汝貞獲得奧斯卡最佳女配角獎，這是繼電影《上流寄生族》獲得國際認可後，電影界的壯舉。」曾跟尹汝貞合作的韓星如全度妍、宋慧喬、朴敘俊及孔孝真等亦紛紛送上祝賀。而尹汝貞前夫趙英男受訪時謂：「這件事是對外遇男人的最好一擊，報復吧，作為外遇當事人的我以後要更加自重。」

至於最佳男配角，當宣佈丹尼爾得獎時，其家人激動落淚，他除多次感謝上帝，更多謝母親，接着又興奮大爆父母的性生活：「就像我媽、我爸，他們做愛，太厲害了！我很高興能活着，今晚要好好慶祝！」鏡頭轉向拍攝他的母親及妹妹，只見其母張大嘴說：「他到底在說甚麼？」其妹則雙手抱頭，表現尷尬。