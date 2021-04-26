【第93屆奧斯卡頒獎禮之晚裝發威】第93屆奧斯卡金像獎昨日在洛杉磯舉行，是疫情下首次重返正軌的紅地毯盛事，女星嘉賓們終於可以行上red carpet感受奧斯卡氣氛，星光熠熠的Oscar glamour重現， 嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）和Andra Day金光輝映紅毯；雅曼達施菲（Amanda Seyfried）性感艷色搶眼，今屆玩味時尚cut out及性感deep V，令人興奮又鼓舞！

【金屬色系搶風頭】

現場高規格防疫，沒有觀眾，但無阻眾明星大放光彩。以《超犀女王》（Promising Young Woman）衝擊影后的英國女星嘉莉慕萊根，跟《The United States vs Billie Holiday》的Andra Day先在紅地毯上決一高下，齊齊以金碧輝煌的小金人造型為自己加持，嘉莉慕萊根身穿Valentino巨型金色禮服，金色珠片亮度十足，大傘裙發放一片華麗金光，搶盡風頭。

美國女歌手Andra Day的Vera Wang鎏金裙帶一份野性時尚，性感cut out及高衩露腿，大方展露好身材。雖然兩人最終不敵演技超班的法蘭絲麥杜文（Frances McDormand），但已成為紅毯的雙金女王。男星Leslie Odom Jr.也愛上金色，全身Brioni啞金色禮服，感覺啱啱好。而揀了獨特金屬色戰衣的，還有穿Chanel的瑪歌羅比（Margot Robbie）及LV的Regina King。

【彩系添華麗美態】

女星們「餓」了紅地毯盛典多時，昨日都華麗出動，大方的deep V剪裁、具volume的傘裙及bold colour，點亮了今屆奧斯卡。雅曼達施菲穿上Armani Privé櫻桃紅deep V雪紡大傘裙，與她恰到好處的性感身材完美配合，艷而不俗，美到極點。Maria Bakalova純白色Louis Vuitton傘裙，上身大V配純白雪紡裙身，輕盈美麗，變身性感公主。辛蒂亞 （Zendaya）的鮮黃色Valentino高訂裙，飄逸又非常搶鏡！

【醜鞋金化成話題】

靚衫以外，一件有趣首飾、一對破格的鞋都可以令人印象難忘。

今屆趙婷的白波鞋打破紅地毯常規，同場充滿啟發性的，還有以醜鞋見稱的Crocs！美國音樂人Questlove穿上金色Crocs配禮服行紅地毯，成為熱議話題。女歌手Celeste一身訂製Gucci禮服，捧住Gucci 100周年騷版本的紅色心臟clutch，相當搶眼；劇作家Erica Rivinoja拿着Edie Parker炸蝦clutch，都令人發出會心微笑。