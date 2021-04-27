韓國兩大男神孔劉和朴寶劍主演的巨作《複製人徐福》（徐福），於本月15日在港韓兩地開畫後成績理想，但片商未有鬆懈，今日再公開了《徐福》的新劇照宣傳，記錄片中奇憲（孔劉飾）及徐福（朴寶劍飾）同行的過程，當中包括孔劉完美投入病人一角，無精打采的樣子、朴寶劍從單純孩子般的模樣變得兇狠的眼神演技等。

減重冇得嘆美食

由於朴寶劍已入伍，宣傳重任落在孔劉身上，他早前受訪時已激讚對方，又指朴寶劍經常撒嬌：「因為是飾演垂死病患一角，外型及性格都很疲憊，有時在現場不期然就會自己一個人獨處，而且拍攝時控制體重，其他人在吃美食時，我獨自在住處吃雞胸肉，有時很憂鬱，但寶劍在現場總是很開朗，無論是演戲或其他時候經常在身邊照顧我。多得寶劍，情緒上輕鬆了。」

唔想長生不死

《徐福》以複製人為主題，被問到會否選擇複製自己時，孔劉坦言反對這種技術，但笑言曾想像過這種事發生：「假如有很多個外表、性格都一樣的我存在，一年可以拍十部電影了，這個拍電影，那個拍電視劇，我可以在有限時間裡展示更多不同演技。這樣輕鬆地想像後覺得挺有趣，經理人公司一定很開心，可以拍很多部戲，一年能拍100個廣告。」對於選擇長生不死還是有限的生命，孔劉就表示會選擇有限的生命，並提起在《鬼怪》中已體驗過一次長生不死，明白到是多麼苦悶及悲傷的事。

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