新版日劇《東京愛的故事》男主角伊藤健太郎，上年10月在澀谷駕駛時與電單車發生碰撞，導致電單車上的男女受傷，由於他一度不顧而去，故他在事發後被捕，更遭一沉百踩，半年來一直處於停工狀態。

23歲的伊藤健太郎雖然沒被起訴，但他的大好星途短期內應難以翻身，連累他代言的廣告及劇集也被抽起，據指健太郎要賠償多達7.9億日圓（約5658萬港元）之違約金。健太郎上月被《Friday》記者拍得從事務所大廈步出，留有鬍鬚的他坦言想繼續當演員。

健太郎近日接受明天出版雜誌《週刊新潮》訪問，他多次向受害人道歉，解釋當日不顧而去時的情況：「當時是黃昏，加上在高架路軌下，令到路面變得陰暗，考慮到交通流量高，我在安全判斷下沒有即時停車，故駛到明治神宮外苑的溜冰場才兜回原處。」健太郎坦言對自己的決定感到後悔，他憶述被捕時情況即眼泛淚光，他說：「我被扣上手扣，送往灣岸警署的獨立拘留房，以往拍戲亦沒有演過這種角色，沒料到現實中有這一日。」停工半年的健太郎，面容亦比被捕前圓潤不少。

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