【北角】

現年62歲、80年代香港武打片女星胡慧中，前晚被影到偕丈夫、前民政事務局局長何志平，與友人在北角渣華道街市熟食中心晚膳，不過他們共九人同枱食飯兼沒有間隔，疑違反限聚令。

回復入獄前身形

何志平2019年因貪污及洗黑錢罪成，在美國被判入獄三年、罰款40萬美元（約312萬港元），去年中他出獄後被遣送返港。當時被影到消瘦逾百磅、面容憔悴的何志平，經過接近一年深居簡出的休養後，前晚差不多回復入獄前的身形。胡慧中夫婦與友人光顧一間不少娛樂圈人都愛到的菜館，九人被安排同坐一張圓枱，何志平和胡慧中隔着一位女士而坐，同枱九人之間並沒有間隔，疑違反限聚令。

席間，胡慧中夫婦二人心情極好，不單吃得開懷，藝人出身的胡慧中整頓飯與友人傾談到眉飛色舞，且七情上面。何志平的心情亦很好，除了加入閒聊，就一直吃同喝，所以入席未幾已經喝到面紅耳赤，但仍見他拿起用來盛酒的碗暢飲，飲完啤酒飲紅酒，當晚更是何志平罪成後，兩夫婦首度被拍得重現笑容。

酒到杯乾展歡顏

酒過三巡後，店舖老闆更走過來跟胡慧中夫婦打招呼，並為各人添酒。老闆又很懂得搞氣氛，逗得各人大樂。到尾聲胡慧中九人影大合照，老闆再發揮搞笑本色，眾人都笑得非常開心。

胡慧中於70年代末在台灣憑出道電影《歡顏》一舉成名，80年代她來港發展，經歷港片黃金時代，代表作品有電影《霸王花》系列，同時奠定她影壇打女地位。1998年，胡慧中嫁予著名眼科醫生何志平，婚後她退出娛樂圈，二人育有一女何淦璇。2002年，何志平出任民政事務局局長，胡慧中則曾為內地江蘇省政協。何志平之前捲入貪污案，胡慧中為幫老公籌律師費，平賣尖沙嘴中層單位套現，又親撰求情信，形容丈夫是「飽學之士，是真心實意的正人君子」，最終老公被輕判三年。