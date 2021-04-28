踏入女人四十的鍾欣潼（阿嬌），出道以來一直被讚靚女，不過，近年阿嬌卻屢陷身形災難，繼去年7月到上海出席直銷節目脹爆現身後，最近阿嬌拍攝大陸綜藝節目《怦然心動20歲》，今日宣傳片曝光，阿嬌竟然又肥了三個碼，紮起頭髮的她，塊面脹到似一個波，不但有雙下巴，肥到連條頸都失蹤了！

網民都被肥嬌嚇親，紛紛留言：「Jesus 阿嬌怎麼胖成這樣了」、「胖的快認不出來」、「胖成了劉曉慶」，不過，亦有網民撐阿嬌肥冇罪：「為甚麼要一輩子瘦呢？為甚麼不能胖胖的呢？人生一輩子這麽短，何必這麼多枷鎖？」、「女明星想好好吃飯不好嗎？」

而在宣傳片中，阿嬌談到自己的初戀，「就很簡單啊，他是個日本人，他回日本，沒有了。」而被問到如果重返20歲，會對當時的自己說甚麼？阿嬌有感而發：「好好做人！」主持問她20歲時做了甚麽？阿嬌就說：「發生了很多事。」

今日阿嬌都有在微博宣傳節目，留言：「還記得20歲時，作為一個新人，懵懵懂懂，誤打誤撞成為了Twins的一員，一轉眼，都已經出道20年了，人生沒有幾個20年，時光不可以倒轉，『新的20歲』我學會了珍惜當下的每一刻，也會繼續出發尋找未來精彩的每一刻。」她並貼了一張節目海報，但相中的她卻是V煞臉，跟宣傳片上脹爆的她成反比。

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