時尚圈隨着疫情穩定逐步重回正軌，紐約時裝周早前宣佈將於9月回歸正常，當地時尚盛事Met Gala也公佈正式重返，美國設計師Thom Browne為支持長期合作搭檔，Met Gala首席策展人Andrew Bolton即將舉行的「In America：A Lexicon of Fashion」展覽，日前宣佈同名品牌重回紐約時裝周，並計劃男、女裝合併展示，其他細節尚待確定。

這是Thom Browne時隔四年再次回歸紐約時裝周，他說：「我不確定將在紐約演出甚麼以及如何演出，但我認為值得回到紐約，並盡力不令人失望。」他自2017年開始改於巴黎發佈系列，他說：「9月份在紐約舉辦展覽之後，我計劃返回巴黎，我能在巴黎展示美國設計而感到驕傲。」

此外，Dior每年的度假系列時裝騷都會選址不同地方舉行，繼之前在意大利萊切後，2022度假系列將選址希臘的雅典發佈，當地是西方文化和歐洲藝術的重要發源地，時裝騷將於6月17日舉行，時間和地點則有待公佈。

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