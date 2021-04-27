90年代娛樂圈叱吒風雲的向華強早前跟兒子向佐申請台灣依親居留，疑因政治立場問題被拒，一家人已返回香港。對台灣內政部移民署的決定，向太陳嵐表示失望，因為她和媳婦郭碧婷都是台灣人，當然希望老公和兒子可以隨時來台灣探親，向太卻始料不及會遭拒絕，我曾經為此事跟向太說：「你哋咁藍，台灣政府唔畀依親居留係好正常！」向太是很鮮明的藍絲愛國者，她的言論亦經常惹火。

如果撇開她的個人政治取向，其實向太為人挺重情義和心軟，但因太相信朋友，有時會變成盲撐或被人利用也不知道。有次與她提起大導演M君出軌要同老婆搞離婚，但他未搞清與老婆關係，已公然帶女友在北京出席某電影公司老闆的生日宴，我說這樣不對，她還幫M君辯護：「係佢老婆做得唔好，先會令到老公要離婚！」我說：「你啲係乜嘢歪理，搞婚外情已經係唔啱，未搞清離婚就公然帶第二條女去老婆認識嘅老闆宴會就更離譜！」她還為M君說好話：「佢有佢苦衷嘅！」我笑回她：「做你朋友真係幾幸福！」

向太封殺W小姐

向華強夫婦在娛樂圈成立中國星公司拍戲後，曾幫過不少人包括李連杰、鞏俐、梅艷芳、劉德華、張栢芝和杜琪峯等，眾人受過他們夫妻的恩惠，所以2018年向太為老公辦70歲壽宴，有50多紅星及大導演出席，這個場面來的嘉賓比大型頒獎典禮更星光熠熠，可想而知他們在娛樂圈人緣之佳。不過向太是一個恩怨分明的人，在中國星公司全盛時期，如果讓她討厭的人，真是沒運行，我所知80、90年代紅極一時的台灣紅星W小姐就因為態度囂張被向太永不錄用。

話說當年大導演C君開拍一部動作片，原本與W小姐談好合作，但簽合約時，W小姐無理加入很多條款，譬如搭飛機要計算一個工作天、說好片酬臨時要加一半價錢，請一名私人助理和一名護士服侍她，以當年的拍片環境，大導演C君覺得她提出這種要求太苛刻，所以決定飛起她。怎料W小姐知道這部片已經把版權賣給大陸的中影公司，取得一個可觀價錢，W小姐就威脅換女主角，會令中影取消合約，原來當時她與中影老總關係十分好，C君了解過之後，發現換人會遭受損失，但不換這女星又氣難下，所以他找向太求助。這部戲雖然與向太公司無關，但她與C君是朋友，她也覺得W小姐所作所為欺人太甚，所以她自己出機票及酒店錢飛去北京找中影老總見面，以向太的圓滑交際手腕，終於把事情圓滿解決，女主角被撤換了。

向生怒斥栢芝「死性不改」

C君當然好感激向太，而這事件後，向太通知自己公司，以後中國星投資的電影絕對不能找W小姐演出。由於向太公司當年開拍好多大片，W小姐得知得罪向太，她曾找中間人約向太吃飯，希望可以修補與向太關係，但向太根本不理睬她，W小姐另一半也是有頭有面的人，但向太一樣不給面子。我覺得W小姐沒成功緩和與向太關係，與她沒完全放下身段有關，找人調停還是擺出一副高高在上的姿態。反而張栢芝就聰明得多，每次開罪向太，總有方法令向太原諒她，直至拍《3D封神榜》，她的工作態度連向生都惹怒，公開怒斥她「死性不改」，決定易角永不錄用，這件事真的傷透向太心，在向太心中，沒有人比老公重要，連向生也動真火，向太對栢芝徹底心死，後來栢芝曾嘗試緩和雙方關係，但向太沒有理會，從此不相往來。

其實向太對栢芝容忍度頗大，當年霆鋒在王菲與栢芝之間，最後選前者，栢芝第一次與霆鋒分手時，她找向太哭訴，向太還幫她出頭，後來王菲知道霆鋒一腳踏兩船主動提分手，霆鋒又重回栢芝懷抱，向太知道後覺得栢芝不明智，但沒有阻止她，直至兩人在菲律賓秘密結婚，全部至親好友蒙在鼓裏，向太有些不開心，因為當時她真的把栢芝視為女兒般愛護。但向太最想不到栢芝竟然向公司提出解約，更入稟向中國星追討千幾萬片酬，這次向太跟我說：「咁多年嚟我點幫佢同佢屋企人呀！你哋有眼睇，啲導演唔肯用佢、某某紅星唔肯同佢合作，我要為佢係咁求人，而家佢竟然告我公司，真係令我好失望。」不過最後雙方和解。

女強人變小鳥依人

不要看向太平時霸氣十足的女強人形象，在老公向華強面前就變得小鳥依人，也會向老公撒嬌。2014年向太坐過朋友的私人飛機去旅行後，發現有私人飛機這個大玩具出入很方便，所以她問老公可否買私人飛機，怎料向生一口拒絕，這事情引發夫妻爆冷戰。有次與向太吃飯，她講起此事：「最近我同老公講，想買部私人飛機方便出入，但老公話唔買，因為每年要花2,000萬去保養，好唔化算，他就勸我唔好買。」

這個決定令向太很不開心，她駁斥老公：「我幫個家捱咗咁多年，你話咪當我睇中咗一個大玩具，好想擁有，你當買嚟獎勵我，哄吓老婆開心唔得咩！」但向生依然不批准買，向太也不敢在向生反對下偷偷去買，但她當然不高興。當晚兩人在家吵架後，向太就以無聲抗議，一句話也不跟老公說，平時習慣家裏有一個開籠雀一日說到黑，卻忽然變沉默，僅過了一日，向生已受不了自動投降。向生主動跟太太說：「睇中邊個型號呀！畀你買啦！但唔可以用公司錢去買，呢啲嘢係私人事，用我私人戶口嘅錢去買嚟送畀你啦！」聽到老公開綠燈，向太即心花怒放，立刻打電話去訂飛機，其實向生很錫老婆，極少發生冷戰事件。

6歲時罹患罕見白血病

不要以為向太嫁給向生後，生活就好富貴，他們也是經過打拼才有今日成就，而向太童年亦捱過不少苦頭，她6歲時曾罹患罕見的白血病，當時在台灣幾乎等同於絕症，慶幸找到骨髓配對，才讓她撿回性命。向太自幼勤奮好學，18歲考上大學，但爛賭的母親因為欠下不少賭債，為了還債竟然想將她賣到舞廳，但向太不答應，其母竟然要求父親跪下來求她，搞到她對父母行為很失望，一度情緒崩潰選擇自殺表達寧死不從。幸而閻羅王不肯收她，鬼門關前撿回一命，夠命硬的她去當模特兒，經朋友介紹下認識到當年在台灣影壇發展的向華強，從此改變她的一生，把坎坷之途扭轉成燦爛耀目人生。

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作者介紹：白露眉，縱橫娛樂圈35年的資深記者，看盡圈中人情冷暖；這年頭，地球病了，娛樂圈轉慢了，白露眉是時候出手了，在《蘋果》分享【非常人•非常事】，跟「蘋民」圍爐取暖。這次會一周寫兩期，每逢周三和周日刊登，不過周日不會開名寫人物，我會以秘聞方式寫娛樂圈的有趣事。

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