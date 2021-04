MIRROR成員之一的陳卓賢(Ian),最近除了推出新歌外,又擔正主演ViuTV劇集《無限斜棟有限公司》,還公開與劇中女主角盧慧敏的戀情,可謂愛情事業兩得意。昨晚Ian罕有公開其童年照,估計他當時約7、8歲左右,面圓圓、眼碌碌,加上肥仔身形,看上去十分可愛,Ian留言︰「Hi there, How are you?」原來除了隊友姜濤外,Ian小時候都是肥仔一名。

最初有網民留言指Ian︰「其實同展睿真係有啲似。」接着有不少網民認同更留言︰「做咩post展睿張相」、「你好呀!展睿,最近點呀」等。至於「展睿」是誰?其實是Ian主演劇集《無限斜棟有限公司》中,飾演黃定謙細佬的童星田宇軒,而他在劇中的名字就是叫展睿。網民更指田宇軒是「潛力股」,還留言︰「快叫展睿減肥又一個靚仔!」有姜濤的成功例子,看來肥仔減肥後都有市場。

今年13歲的童星田宇軒,其實是薛家燕旗下的家燕媽媽藝術中心的學員之一,他早年已參與《雜警奇兵》、《爸B有話兒》及《把砒霜留給自己》的演出,比起Ian更早演戲。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手!了解更多(立即下載體驗)

-----------------------------

蘋果初心不變!26周年「撐蘋果Tee」預售:

你的優惠訂購(海外訂購按此)