經典韓劇《天國的階梯》的45歲女星崔智友，大前年3月宣佈做人妻，並於去年5月平安誕女榮升做靚媽。友姐近期專注家庭生活，而今年開始玩IG的她就非常活躍，不時大方分享生活照及湊B日常，今日凌晨她就公開跟圈中好友尹宥善及辛愛羅的合照。

享受私人時間

照片中見到友姐以米白色的造型示人，跟辛愛羅一起蹲在地上合照，望落非常開心。另一張相則是三人的背影照，見到友姐攬實辛愛羅行路，可見二人感情要好。而今次照片中就未見BB的蹤影，估計友姐抽空跟朋友見面，享受難得的私人時間。

凍齡靚媽狂吸金

而另一靚媽、現時41歲的金泰希，跟韓流天王Rain於2017年結婚後，先後誕下兩名女兒。雖然金泰希已是兩女之母，不過她未有停工，密密拍廣告搵銀。繼早前跟Rain夫妻檔為家具品牌拍攝新相後，近日再有金泰希為服裝品牌拍攝的靚相曝光。照片中金泰希以不同的長裙造型示人，大晒甜美笑容及優雅氣質，加上金泰希生B後未有走樣，狀態甚佳的她獲fans大讚「凍齡女神」、「似20歲」、「仙氣靚媽」等。

離婚後獨自湊仔

經典韓劇《愛上女主播》42歲女星蔡琳，去年12月被爆與大陸男星高梓淇辦妥離婚，結束6年婚姻，兒子的撫養權歸蔡琳所有，現時兩母子在韓國生活。蔡琳今早於IG開直播時回答fans的問題，對於有年輕fans覺得生活艱難時，蔡琳表示：「我已經40多歲了，但生活並不容易。上了年紀回想起來，可能會覺得那時候（20多歲）是最幸福的。」蔡琳表示：「我不認為隨着年齡的增長，人生也會變得更加容易，每次遇到的困難都會有所不同。有時候會感到累，但是克服之後，那麼困難的事情就會變得可笑，重要的是有怎樣的心態，要有非常成熟的心態。」最後蔡琳表示：「在困難的情況下，打氣的說話也不會成為安慰，別人能說的話是有限的，但是要健康地戰勝它。」

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