圈中2位靚媽倪晨曦（Elva）和林芊妤（Coffee）到銅鑼灣為美妝店宣傳，分享扮靚及keep fit之道。自稱非靚女的Coffee認為瑜伽帶給她極大改變，她很開心運動能帶動別人及影響小朋友一同做運動。

Coffee與Elva首次同場碰面，隨即互讚大家好身材，Coffee羨慕Elva有長腿：「朋友知道我今日見到Elva都話正喎，有對腳（長腿）。」Coffee激讚倪晨曦半歲囝囝Virgil：「你個仔勁得意好靚仔，我個仔一出世就成個阿伯咁似足老竇，大個先進步，靚仔啲。」

呻2歲兒勁曳似老竇

她們更交流湊仔心得，Coffee又幫Elva「打定底」：「你要好好珍惜而家，我個仔兩歲，唔好成日見，以前未生時啲朋友講到夢境一樣，一定要生，唔生會後悔，但我勸你諗清楚，我而家好似落咗地獄咁，因為BB成日會駁嘴同埋say no，又唔妥協。」倪晨曦懼怕說：「都會擔心，打定個底先，有心理準備。」Coffee即問：「你老公曳唔曳㗎？我老公比較曳，又鍾意整蠱人，個仔似晒佢。」

不過倪晨曦暫未心動再追B，她笑說：「休息吓，收身好辛苦，再生真係頭都痛，唔想加加大碼變唔返加細碼，想變返加細碼先。」Coffee即安慰指，「你嘅骨架一定唔會肥，放心啦！你咁靚女唔生個女好嘥。」

Coffee早前經歷小產之痛，身心已平復的她，仍想再追B女，不過她笑說：「生極都係仔，聽完勁唔開心，屋企3條king好難搞。」

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