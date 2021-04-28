藝人莫少聰近年長駐大陸搵食，日前有網民貼出一段他在露天地方表演的短片。當日莫少聰穿全黑西裝上台，只見其西裝褸滿佈褶痕、而西褲亦鬆泡泡，明顯衣不稱身。

莫少聰在台上唱着Beyond的歌曲《不再猶豫》，聲音顯得沙啞，身形發脹、面容浮腫，有大陸網民就笑他在這種簡陋地方賣唱，而一身行頭亦顯得一陣寒酸味，甚至有網民說：「沒錢買衣服，混的這地步。」

其實今年60歲的莫少聰，當年憑一雙大眼睛及俊俏外表，吸引大批fans。在80年代憑電影《中國最後一個太監》提名香港金像獎及台灣金馬影帝走紅，之後他開始拍攝《黃飛鴻》系列電影，還趁當旺在90年代初推出多張國語唱片。可是，莫少聰之後因被指拋棄女友洪欣及兒子被冠上負心漢之名。到2011年，他在北京因為吸食大麻而被公安拘捕，自此人氣暴跌，風光不再。莫少聰之後娶比他年輕23歲的大陸演員孫雲玲結婚，並誕下女兒，但最終婚姻破裂，成為「帶女洪郎」的莫少聰，現時幾乎絕迹幕前，主要收入靠大陸登台和上抖音做直播。

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