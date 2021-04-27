《RM》自2010年播出以來都深受韓國當地及亞洲觀眾喜愛，更幾乎每年都於亞洲各地搞見面會吸金，2014年引來內地購買版權製作內地版本《奔跑吧兄弟》，其後因「限韓令」關係，才於2017年更名為《奔跑吧》並停止跟SBS電視台一起製作，而越南胡志明市電視台綜合頻道（HTV7）亦製作越南版《RM》，已於前年4月首播。

《RM》開播時因有「國民MC」劉在錫坐鎮而備受關注，初期主持為劉在錫、宋仲基、李光洙、金鐘國、Gary、HaHa及池錫辰，之後加入兩位女將宋智孝和Lizzy。但開播一年後宋仲基因要專注拍劇，跟Lizzy先後宣佈退出，自此《RM》就以七位主持繼續節目，亦以這個陣容最為人熟悉。《RM》收視曾逾20%，但近年是非多多，自2016年Gary退出、之後爆出宋智孝和金鐘國「被炒魷」令fans覺得節目組不尊重二人而杯葛節目，加上2017年傳停播又反口，而加入兩位新成員全昭旻和楊世燦至今三年仍未獲部份fans接受，令近年《RM》口碑每況愈下，收視更跌至單位數。

《RM》亦吸引過一眾荷李活紅星擔任嘉賓，他們到韓國宣傳時亦畀面上節目，最厲害一次是《職業特工隊：叛逆之謎》（Mission：Impossible-Fallout）的湯告魯斯（Tom Cruise）、西蒙柏奇（Simon Pegg）及「超人」亨利卡維（Henry Cavill）等人登場。