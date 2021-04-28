時下大陸年輕人喜歡睇片多過睇字，無論是抖音短片、YouTuber影片等，他們亦會睇，隨着閱讀習慣在轉變，慣用最快時間看自己有興趣的大量資訊，享受「速食文化」，因此近年網路紅人谷阿莫以獨特詼諧方式，利用重製影片在幾分鐘內講解電影內容而爆紅，同時亦吸引不少大陸網紅仿效講電影故事。

不過大陸國家電影局稱針對部份影視行業協會、影視公司和演員等提出抵制短片涉侵權，近日出手打擊這系列短片，今日有大陸官媒報道稱國家電影局相關負責人表示，保護電影版權是維護電影產業「健康良性發展」，同時可激發創作活力，為推動電影高質發展的重要一環，又指局方高度重視電影版權保護。

近日局方已聯同公安、版權等部門商討，持續就打擊電影盜錄、盜播等違法行為，將電影作品納入版權保護「預警名單」，推動各網絡服務平台採取有效措施，提前防範、及時處理侵權盜版行為，加強知識產權保護的安排部署，並針對當前比較突出的「XX分鐘看電影」等。

換言之，以後在網上平台公眾賬號發放的影片，履行版權保護法律義務，合法使用電影版權，在未經授權複製、剪輯、傳播他人電影作品就已觸犯侵權，從而保護電影版權擁有人的合法權益。

其實谷阿莫於2018年被5家公司提告侵權，指不滿谷阿莫製作「X分鐘看完XX電影」系列短片，未經許可使用來源不明影片並重製，利用別人的影片，配置旁白，還把精華片段剪輯出來，讓讀者能在短時間內掌握原著內容，更把影片上傳Youtube後，賺影片點擊率獲分紅利潤，已有營利之嫌，最終谷阿莫與4家片商達成和解並撤告。

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