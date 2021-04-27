現年40歲的前新聞主播柳俊江，去年於觀塘食肆涉襲擊男子儲孝和被捕，警方控告他一項「襲擊致造成實際身體傷害」罪，案件昨日在觀塘法院提堂，宣判控方不提起訴，柳俊江被判簽保守行為1,000元，守行為12個月，交堂費500元。守行為期間保持行為良好，不可對任何人施以暴力，尤其是對受害人。

聞判決後鬆一口氣

昨日約9時25分，穿上西裝的柳俊江神情凝重到達法院，案情指去年9月9日晚，當時正在跟妻子辦離婚的柳俊江，在餐廳和妻子的男友人發生爭執，有人被襲擊，警方控告柳俊江一項「襲擊致造成實際身體傷害」罪，受害人鼻樑瘀腫、嘴唇有傷，控方不提起訴。柳俊江離開法庭時神情輕鬆，問是否鬆一口氣？他有禮貌地點頭，向記者揮手後離去。

近年愛上跑步的柳俊江前晚依然到元朗南生圍夜跑，並在社交網分享被狗追的經歷，心情似乎很輕鬆，未知是否早已對官司結果有心理準備。而昨日下午，獲判刑後的柳俊江在Ig留言：「對於做對的事，就算帶來災禍，決不可動搖；對於做錯過嘅事，就算從中獲益，都應自省後悔。至於做錯了又得到苦果的事，就不可以因完結而鬆懈，要引為一生之戒。經歷過暴風雨，就該明白壞天氣再來時，應該用甚麼心神去面對。惟有一步一步去克服缺憾，建立自己的這個姓名，才能挺起胸膛去面對最後的定義。」

另涉危駕6月開庭

柳俊江與太太雷康怡於2003年拍拖，在2010年結婚並育有一子一女。當日事件曝光後，網上流傳柳俊江與太太鬧離婚，其後柳俊江回覆《蘋果》時否認，並在社交網留言稱衝突是一場誤會，對無辜受牽連的太太及其他人士致歉，惟婚變傳聞一直未平息。去年10月柳俊江突然在私人fb賬戶，發表疑似離婚宣言：「為另一個人而活，整整十七年，南柯一夢。往後，好為自己而活。」之後柳俊江一直未有明言與太太的關係，僅曾默認二人已分居。

此外，柳俊江還有另一單官司在身，他涉嫌在去年12月29日晚上，駕駛私家車由尖沙嘴一停車場駛出漆咸道南，往油麻地方向行駛之際，懷疑未有依照交通燈號停車，與一輛前往天星碼頭方向的電單車相撞，柳俊江事後涉嫌危駕被捕獲准保釋，案件押後至6月3日於九龍城裁判法院繼續聆訊。

案件編號：KTCC 302/2021