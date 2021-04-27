電影《真·三國無雙》首映禮今晚於尖沙嘴舉行，導演周顯揚率領一眾演員出席，當中包括古天樂、姜皓文（黑仔）、張建聲、王梓軒和李凱賢等。

古仔重提眼球遭刺傷

古仔兩年前在紐西蘭為該片拍打鬥戲時，被兵器刺傷右眼球，需要入院動手術縫8針，古仔回想當時才知道眼球可以縫針，兼且沒有麻醉，幸手術後沒有後遺症。原來古仔有900多度近視，亦開始有老花，會定期驗眼壓。對於會否考慮做矯視手術，古仔說：「之前有諗過做矯視，但知道手術後兩個月冇得戴隱形眼鏡，戴住眼鏡捽眼都麻煩，醫生同我講，等將來有白內障一次過做手術，可以清除所有問題。」

古仔正與林家棟在港拍攝新戲，他笑言近兩年沒有出席公開場合做訪問，亦沒計劃出埠工作，他說：「而家盡量唔出街，始終屋企有老人家。」對於會否考慮接種疫苗，古仔解䆁：「我本身超級敏感，皮膚敏感、鼻敏感、鼻竇炎，加上身體長期出疹，因此要問清楚醫生適唔適合接種疫苗先。」

黑仔做顯影後考慮打疫苗

姜皓文與老婆殷寧一齊出席首映禮。黑仔表示當日到紐西蘭拍外景，亦有趁機與太太在當地遊玩數天，對於會否考慮在當地生活，黑仔說：「當地人生活節奏比較慢，自己鍾意亞洲地方多啲。」他透露稍後會到泰國拍攝新戲。談到防疫措施，他說：「到時應該要隔離，惟有做好防疫措施。」至於有否接種疫苗，黑仔表示自己心臟酵素偏高，待做完顯影檢查後，再決定打疫苗。

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