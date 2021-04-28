大陸藝人鄭爽年初被爆出疑「代孕棄養」醜聞後，依例被列為「劣迹藝人」，鄭爽有份演的劇集被打格，廣告商和她割席。本身已經一身蟻的她，昨日再被前男友張恆爆料，在微博晒出微訊內容。在張恆、鄭爽和父母的微信聊天紀錄，鄭爽牽涉偷稅漏稅、簽訂「陰陽合同」、發表「明星在替gongchandang（共產黨）背黑鍋」等言論，以及虐狗及「從不覺得在超市喝完東西不結賬有多羞恥」等行為。

今日有大陸報道指上海市稅務局和北京廣電部門，已着手調查鄭爽是否瞞稅及簽訂「陰陽合同」，有關當局正在依照稅收法律法規進行調查。同時，北京市廣電局亦已啟動對相關劇目製作成本及演員片酬比例等展開調查。

事緣張恆昨日在微博發文再揭鄭爽醜聞，同時公開一段短片，內容涉及他與鄭爽及鄭爽父母的微信聊天紀錄，牽扯出鄭爽不滿在電視劇《只問今生戀滄溟》（原名《倩女幽魂》）只收取1.5億元人民幣片酬，要求入劇組，必須加到1.8億元人民幣的事件。聊天記錄中，鄭爽媽媽認為1.5億元片酬已經不錯，勸女兒見好就收，鄭爽媽媽之後又向女兒提供稅務方面的指導，還多次提醒張恆，要小心注意不要在言談中出現敏感詞語。

而根據眾人的談話內容，鄭爽拍攝《只問今生戀滄溟》最終收取1.6億元人民幣片酬。可是，賬面顯示其片酬只有4,800萬元人民幣。為了避稅，鄭爽將1.6億元分為多個合同執行，並與片方簽訂「陰陽合同」，據知鄭爽拍攝此劇為期77日，日薪約為208萬元。

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