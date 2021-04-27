Gender-Fluidity（性別流動觀念）不是甚麼新概念，但近年逐漸變得更為大眾接受。與中性風有別，不單是男穿女裝或者女穿男裝，而是直接撇除性別規限，像Harry Styles穿女裝成為首位登上《Vogue》美國版封面的男星，自主性別意識抬頭，自然成為不少品牌的設計靈感。

示範：Joris V @ Quest

化妝、髮型：Wendy’s Workshop

Jean Paul Gaultier曾說過：「男性特質不是在衣櫥裏，是在腦袋裏。」裙子是人類最古老的服裝之一，亦是古埃及和希臘男子最普遍的打扮，裙裝在男裝系列中不常見，卻不陌生。Hedi Slimane無論是早期的Dior Homme或近期的Celine，作品皆體現出無性別時尚的宗旨，新季不再讓超slim cut西裝獨佔鰲頭，更推出多款百褶裙設計，搭配衞衣和牛仔褲，新鮮的組合令人眼前一亮。

裙子之外，當然還有夏天不可或缺的短褲，男裝短褲的黃金比例大概是在膝上3至5cm，但今季的短褲越出越短，有的主打pastel顏色，有的大玩搶眼印花，加上高腰的廓形，少了一份男子氣概，多了一份溫柔。質料也以透薄為主，勾勒出陰柔風情，襯以在天橋上曝光率極高的涼鞋襪子組合，輕鬆加入潮人行列。

女裝最常見的喱士、荷葉邊及寶石等元素，配合男裝剪裁所帶來的反差感，別有魅力。表表者有Alessandro Michele主理下的Gucci，解放傳統父權的刻板枷鎖，硬朗的線條和女性化的元素碰撞出雌雄同體的氣質；Valentino及Alexader McQueen今季也有飾滿ruffle或通花設計的恤衫及西裝外套，低調卻不單調，適合初接觸非二元性別概念，想表達自我但怕羞的男士。

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