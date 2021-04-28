蔡卓妍（Sa）今晚在尖沙嘴出席其主演電影的首映禮，提到好姊妹鍾欣潼（阿嬌）到大陸做節目現脹爆身形，阿Sa說：「其實佢好健康，只係荷爾蒙失調，始終都係女仔嚟，呢啲嘢唔講太多，驚畀到壓力佢，最緊要係開心同健康。」阿Sa又乘勢拉fans落水：「我有兩年冇見fans，見到有位fans肥咗好多，我就瘦返晒，褲頭都鬆埋。」

電影早已拍完，拖足3年才能面世，阿Sa與合演的周柏豪見到很多fans到場支持，熱鬧場面重現而感開心，阿Sa更笑言：「原來我仲有fans㗎！」而周柏豪指拍片時未為人父，現在身份已不同，周柏豪戥部戲有出頭天開心：「曾經擔心部戲幾時先可以見大家，唔想團隊心機白費，而家疫情受控，希望快啲通關，大家可以出外工作同旅行。」電影上集《原諒她77次》成績叫座，周柏豪有信心挑戰上集，阿Sa則表示：「戲院入座率都未滿，但係有七成半都相當唔錯。」

提愛犬忍不住眼濕濕

席間阿Sa在台上表示現實中會揀C君做另一半，又笑指C君好靚仔，周柏豪隨即附和護C君靚仔有才華又有幽默感。此外，阿Sa的兩隻愛犬近日先後過身，她心情仍未平復，說起時眼泛淚光表示：「今日已經送咗佢走，都需要時間，始終咁多年，唔好再講呢個話題，我驚自己忍唔住。」

陳家樂衛詩雅互相慰藉

另一邊廂，衛詩雅和陳家樂今晚不約而同以黑白裝束現身，詩雅踢爆家樂常跟隨她喜好，連住屋也貼近她，家樂解釋：「佢成日對投資有研究，我而家都跟佢煲韓劇。」原來2人一同煲劇之餘晚上還會緊密聯繫講劇情，家樂說：「會互相慰藉，因為有時睇到劇情好𤷪。」

家樂以慰藉來形容心情，是否感到寂寞難耐？他自稱只是夜晚無聊。事實上緋聞女友連詩雅早前返大陸拍劇，二人相隔兩地，家樂即扯開話題：「唔講呢啲啦，低調呀，不嬲都唔多講。」連詩雅早前貼心派福利，在IG隔空送心心給家樂，他冧笑：「咩隔空呀？總之我個人好開心、好穩定，之前拍完電影《金手指》，有一個月時間空閒，每日做運動，夜晚煮嘢食，之後就煲劇。」

衛詩雅讚家樂健身有功變大隻仔，同時跟對方操fit，「仲問佢借咗支按摩槍，但一開就好似洗衣機，又嘈又重，都冇用到。」家樂即指借出的專業按摩槍貴值萬多元，最好由別人操作，於是提議家樂操刀幫衞詩雅按摩，她即煞有介事：「唔好喇，佢咁惹火，好危險。」家樂即被嚇窒說：「支槍送畀你唔使還。」

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